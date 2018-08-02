02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Liberman: Kontrol Esed'de, artık rahatlayabiliriz

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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed''in güney dahil ülkenin genelinde dizginleri yeniden ele aldığını, merkezi iktidarın tesis edilmesiyle Golan'ın artık daha sakin olacağını söyledi.
Liberman: Kontrol Esed'de, artık rahatlayabiliriz
Liberman: Kontrol Esed'de, artık rahatlayabiliriz Liberman: Kontrol Esed'de, artık rahatlayabiliriz Liberman: Kontrol Esed'de, artık rahatlayabiliriz

Daha önce Suriye hükümeti güney bölgesini militanlardan temizlerken Suriye uçaklarına saldıran, İran güçlerini konuşlandırdığı gerekçesiyle Esed yönetimini devirmekle tehdit eden İsrail, bir süredir ton ve üslup değiştirdi.

Suriye hükümet güçlerinin güneyde kontrolü sağlaması ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sonrası gelen değişimde son halka İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın açıklaması oldu.

Uçaksavar sistemlerini incelemesi sırasında konuşan Liberman, Esed yönetiminin Kürt bölgesi ve İdlib hariç ülkede kontrolü sağlamasına atıfla ''Bizim perspektifimizden durum içsavaş öncesi nasıldıysa ona geri dönüyor, yani gerçek bir muhatap, sorumlu biri ve merkezi yönetim var'' dedi.

Oysa İsrail, 2011'de Suriye'de savaşın başlamasını fırsat bilip o zamandan beri bu ülkeye cihatçıların lehine olan şekilde saldırı düzenliyor. Ancak 2015'te Rusya'nın savaşa müdahil olmasıyla birlikte ibre Esed yönetiminden yana döndü.

1967'den beri İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde çatışma çıkması ihtimaline karşı eskisi kadar tetikte durmaya lüzum olup olmadığı sorusunu ''Daha rahat olabileceğimize inanıyorum, bence bu Esed'in da çıkarına'' diye yanıtlayan İsrail Savunma Bakanı, kalıcı rahatlık için Suriye hükümetinin 1974'te BM'nin gözetiminde varılan ve askersiz bölgeler de oluşturan ateşkes anlaşmasına uymasının şart olduğunu söyledi.

İran'ın Suriye'de İsrail'e karşı askeri üs oluşturmaması ve Suriye üzerinden Lübnan'daki Hizbullah'a silah göndermemesi taleplerini de yineleyen Liberman, ''İhtilaf peşinde koşmuyoruz, ama her türlü provokasyon ve meydan okumaya nasıl karşılık vereceğimzi biliriz'' dedi.

Bugüne dek Suriye hükümetine karşı cihatçılarla gizli işbirliği yürütmüş olan İsrail'den, Golan Tepeleri'nin güneyinde sınırı aşarak ülkeye girdiği tespit edilen 7 DAEŞ militanının öldürüldüğü açıklaması da geldi.

İsrail ordusu, DAEŞ'in Golan'da İsrail'in kontrolündeki bölgeye Suriye-Ürdün-İsrail sınır üçgeninden sızdığını, 7 militanın sınırdan sadece birkaç yüz metre içeriye girebildiğini ve fazla ilerleyemeden savaş uçakları tarafından hedef alındığını açıkladı.

Militanların İsrail'de terör saldırısı hazırlığında olduğunu söyleyen ordu sözcüsü, diğer yandan İsrail'in kuzeyinde yaşayan halkın güvende olduğunu, DAEŞ militanlarının askeri hedeflere odaklandığını dile getirdi.

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