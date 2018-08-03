YAŞ toplantısı sonrası kritik açıklamalar!

Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretinde ifade ettiği gibi toplantının Türkiye'nin kritik sınamalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleştirildiğini söyledi.
Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) büyük bir özveriyle, profesyonellik ve kahramanlıkla yürüttüğü mücadelenin devamı mahiyetinde terfilerle ilgili kararların alındığını anlatan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Toplantıda, TSK'de görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülmüş, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla da karara bağlanmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. Halen 215 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla 244 olacaktır. 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi."
Kalın, Tümgeneral Kemal Yeni ve Tümgeneral Sinan Yayla'nın korgeneralliğe, tuğgeneraller Levent Ergün, Mustafa Oğuz ve Ahmet Ercan Çorbacı'nın tümgeneralliğe terfi ettirildiğini aktardı.
Tuğbay Albay İbrahim Özden Koçer'in tümamiralliğe, Rafet Dalkıran'ın tümgeneralliğe terfi ettirildiğini anlatan Kalın, diğer terfilerin Cumhurbaşkanlığının web sitesinde yayınlanacağını dile getirdi.
Kalın, şunları kaydetti:
"Bu vesileyle bir üst rütbeye yükselen ve görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını, büyük bir özveri ruhuyla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni hayatlarının aileleriyle sağlık ve huzur içinde geçmesini dileriz. YAŞ toplantısının devletimize, milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve bütün mensuplarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
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YAŞ toplantısı sonrası kritik açıklamalar!
Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretinde ifade ettiği gibi toplantının Türkiye'nin kritik sınamalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleştirildiğini söyledi.
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