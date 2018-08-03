03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:11Güneş 05:55Öğle 13:16İkindi 17:09Akşam 20:26Yatsı 22:02
    • 25°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 94.543 -2.74
  • Altın: 196,873 0.82
  • Dolar: 5,0700 1.52
  • Euro: 5,8752 0.85

Beşiktaş fark attı!

»
Beşiktaş fark attı!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup ederek 3. turda LASK Linz'in rakibi oldu.
Beşiktaş fark attı! Beşiktaş fark attı! Beşiktaş fark attı!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta 2-0 kazandığı Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ı İstanbul'da konuk etti. Çok rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, zayıf rakibini 6-0 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

Beşiktaş'a farklı galibiyeti ve turu getiren goller 31, 61 ve 79. dakikalarda Cyle Larin, 44. dakikada Caner Erkin, 74. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 90+2. dakikada penaltıdan Vagner Love kaydetti.

RAKİP LASK LINZ

Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Avusturya Ligi ekiplerinden LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Norveç temsilcisi Lillestrom ile eşleşen ve sahasındaki ilk maçı 4-0 kazanıp, deplasmanda da 2-1 galip gelerek turu geçen Avusturya ekibi, bir sonraki turda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bir sonraki turda ilk maç 9 Ağustos'ta İstanbul'da, ikinci maç ise 16 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.



BEŞİKTAŞ 6-0 B36 TORSHAVN

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Carlos Xistra, Nuno Pereira, Nuno Miguel Silva Manso (Portekiz)

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Caner Erkin, Tolgay Arslan, Medel, Adriano, Lens (Dk. 62 Gökhan Töre), Babel (Dk. 77 Vagner Love), Larin

B36 Torshavn: Askham, Eriksen, Petersen, Faerö, Magnusson, Nielsen, Brockie, Heinesen, Cieslewicz (Dk. 18 Saag - Dk. 71 Jacobsen), Olsen, Przybylski (Dk. 62 Samuelsen)

Goller: Dk. 31, 61 ve 79 Larin, Dk. 43 Caner Erkin, Dk. 74 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+2 Vagner Love (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 90+2 Petersen (B36 Torshavn)
 

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner'in ortasında Larin'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

19'uncu dakikada sol kanattan Caner'in yaptığı ortada Tolgay'ın kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

31'inci dakikada Caner'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lens şık bir topuk pasıyla Larin'i gördü. Larin'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

36'ncı dakikada Lens'in yaptığı orada Torshavn savunması topu uzaklaştıramadı. Tolgay'ın sert şutunu savunma kornere gönderdi.

37'nci dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında Larin'in kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü. Devam eden pozisyonda Lens'in müdahalesinde hakem faul kararı verdi.

40'ıncı dakikada Medel'in uzak mesafeden şutu az farkla auta gitti.

43'üncü dakikada sol kanattan Gökhan Gönül ile verkaç yapan Lens, çizgiye indikten topu içeri çevirdi. Arka direkte topla buluşan Caner'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

61'inci dakika sol kanattan Caner'in yaptığı ortada Larin'in kafa vuruşu ağlara gitti: 3-0.

64'üncü dakikada Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada Torshavn savunmasından sekti. Caner'in gelişine yaptığı sert vuruşu kaleci iki hamlede kontrol etti.

74'üncü dakikada fark 4'e çıktı. Sol kanattan Caner'in yaptığı ortada Oğuzhan'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 4-0.

79'uncu dakikada Love ile verkaç yapan Gökhan Töre çizgiye kadar indi. İçeriye çevirdiği topta Larin'in vuruşu ağlarla buluştu: 5-0.

82'nci dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası dışından yaptığı plase vuruş az farkla auta gitti.

90+2'nci dakikada Vagner Love farkı 6'ya çıkarttı. Bjarni Petersen, Oğuzhan'a müdahale etmek isterken topa eliyle müdahale etti ve hakem Xistra penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Vagner Love ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 6-0.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Beşiktaş fark attı!Beşiktaş fark attı!Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup ederek 3. turda LASK Linz'in rakibi oldu.
Cocu'nun yardımcısı belli oldu!Cocu'nun yardımcısı belli oldu!Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun yardımcılığına Ronald Koeman'ın ağabeyi Erwin Koeman getirildi.
F.Bahçe'de kriz! Ayew'in babasına dev komisyon...F.Bahçe'de kriz! Ayew'in babasına dev komisyon...Ayew transferinde babası Abedi Pele’nin 850 bin Euro komisyon aldığı iddiası, taraftarlar arasında tartışma yarattı.
Menajeri açıkladı! "F.Bahçe'den teklif var"Menajeri açıkladı! "F.Bahçe'den teklif var"Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Kara Mbodj'in menajeri Luc Devroe, Senegalli oyuncunun Anderlect'ten ayrılacağını açıkladı, "Tercihimiz Premier Lig" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçlarıUEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçlarıDinamo Zagreb, Shkendija ve Spartak Trnava 3. ön eleme turuna yükseldi
Janssen resti çekti! "Bırakın gideyim"Janssen resti çekti! "Bırakın gideyim"Vincent Janssen, Fenerbahçe'ye transfer olmak için Tottenham ile masaya oturdu. İşte Vincent Janssen'in Fenerbahçe'ye transfer olmak için Tottenham ile yaptığı görüşmenin detayları
  • Cocu'dan Ozan Tufan'a ilk uyarı!30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:58
  • Dostluk maçının galibi Trabzonspor30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:17
  • Ali Koç sonrası çılgınlık! Kulüp rekoru kırıldı28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:11
  • Andre Ayew sağlık kontrolünde!27 Temmuz 2018 Cuma 13:08
  • Trabzonspor gidenlerden 68 milyon kar etti27 Temmuz 2018 Cuma 13:07
  • Göztepe'den anlamlı pankart27 Temmuz 2018 Cuma 09:26
  • Beşiktaş Avrupa'da avantaj sağladı27 Temmuz 2018 Cuma 09:25
  • Beşiktaş avantajı kaptı!27 Temmuz 2018 Cuma 00:43
  • Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çok sert cevap!26 Temmuz 2018 Perşembe 10:58
  • F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!26 Temmuz 2018 Perşembe 10:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri