Beşiktaş fark attı!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta 2-0 kazandığı Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ı İstanbul'da konuk etti. Çok rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, zayıf rakibini 6-0 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.



Beşiktaş'a farklı galibiyeti ve turu getiren goller 31, 61 ve 79. dakikalarda Cyle Larin, 44. dakikada Caner Erkin, 74. dakikada Oğuzhan Özyakup ve 90+2. dakikada penaltıdan Vagner Love kaydetti.



RAKİP LASK LINZ



Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Avusturya Ligi ekiplerinden LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Norveç temsilcisi Lillestrom ile eşleşen ve sahasındaki ilk maçı 4-0 kazanıp, deplasmanda da 2-1 galip gelerek turu geçen Avusturya ekibi, bir sonraki turda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bir sonraki turda ilk maç 9 Ağustos'ta İstanbul'da, ikinci maç ise 16 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.







BEŞİKTAŞ 6-0 B36 TORSHAVN

Stat: Vodafone Park



Hakemler: Carlos Xistra, Nuno Pereira, Nuno Miguel Silva Manso (Portekiz)

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Caner Erkin, Tolgay Arslan, Medel, Adriano, Lens (Dk. 62 Gökhan Töre), Babel (Dk. 77 Vagner Love), Larin

B36 Torshavn: Askham, Eriksen, Petersen, Faerö, Magnusson, Nielsen, Brockie, Heinesen, Cieslewicz (Dk. 18 Saag - Dk. 71 Jacobsen), Olsen, Przybylski (Dk. 62 Samuelsen)

Goller: Dk. 31, 61 ve 79 Larin, Dk. 43 Caner Erkin, Dk. 74 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+2 Vagner Love (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 90+2 Petersen (B36 Torshavn)



MAÇTAN DAKİKALAR



12'nci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner'in ortasında Larin'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.



19'uncu dakikada sol kanattan Caner'in yaptığı ortada Tolgay'ın kafa vuruşu yandan dışarı gitti.



31'inci dakikada Caner'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lens şık bir topuk pasıyla Larin'i gördü. Larin'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.



36'ncı dakikada Lens'in yaptığı orada Torshavn savunması topu uzaklaştıramadı. Tolgay'ın sert şutunu savunma kornere gönderdi.



37'nci dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında Larin'in kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü. Devam eden pozisyonda Lens'in müdahalesinde hakem faul kararı verdi.



40'ıncı dakikada Medel'in uzak mesafeden şutu az farkla auta gitti.



43'üncü dakikada sol kanattan Gökhan Gönül ile verkaç yapan Lens, çizgiye indikten topu içeri çevirdi. Arka direkte topla buluşan Caner'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.



İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



61'inci dakika sol kanattan Caner'in yaptığı ortada Larin'in kafa vuruşu ağlara gitti: 3-0.



64'üncü dakikada Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada Torshavn savunmasından sekti. Caner'in gelişine yaptığı sert vuruşu kaleci iki hamlede kontrol etti.



74'üncü dakikada fark 4'e çıktı. Sol kanattan Caner'in yaptığı ortada Oğuzhan'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 4-0.



79'uncu dakikada Love ile verkaç yapan Gökhan Töre çizgiye kadar indi. İçeriye çevirdiği topta Larin'in vuruşu ağlarla buluştu: 5-0.



82'nci dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası dışından yaptığı plase vuruş az farkla auta gitti.



90+2'nci dakikada Vagner Love farkı 6'ya çıkarttı. Bjarni Petersen, Oğuzhan'a müdahale etmek isterken topa eliyle müdahale etti ve hakem Xistra penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Vagner Love ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 6-0.