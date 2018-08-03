03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:11Güneş 05:55Öğle 13:16İkindi 17:09Akşam 20:26Yatsı 22:02
    • 25°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 94.543 -2.74
  • Altın: 196,873 0.82
  • Dolar: 5,0700 1.52
  • Euro: 5,8752 0.85

Rusya'dan kritik ABD yorumu!

»
Rusya'dan kritik ABD yorumu!
ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların sembolik olduğunu söyleyen Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Vladimir Fitin'e göre Washington, Ankara'nın siyasi dayanıklılığını test ediyor.
Rusya'dan kritik ABD yorumu! Rusya'dan kritik ABD yorumu! Rusya'dan kritik ABD yorumu!

 

ABD'nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulama kararını bir Rus ajansına yorumlayan Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün Ortadoğu Merkezi'nden Vladimir Fitin, "Yaptırımlar henüz sembolik nitelikte. Washington'un Ankara'ya yaptırım uygulama tehditleri henüz söylem düzeyinde ve bu konuda henüz kesin karar alınmadı" dedi.

"GERİLİM TÜRKİYE'Yİ RUSYA'YA DOĞRU İTECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Washington, yaptırımlarla Ankara'nın eylemlerini etkileyemez' sözünü anımsatan  Fitin, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasının Türkiye'yi Rusya'yla işbirliğini geliştirmeye iteceğinin altını çizdi.

"Bu durumda Ankara'nın Rusya ile ilişkileri geliştirmek ve ABD ile gerilimi daha fazla tırmandırmamak adına çok dengeli bir politika izlemesi gerekecek. Zira ABD'yle Suriye'nin kuzeyi ve YPG konusunda, Rusya'yla da Türkiye'nin kontrol ettiği ve Ankara tarafından desteklenen grupların ve uzlaşmaya yanaşmayan grupların bulunduğu İdlib konusunda sorunlar yaşıyor" diye devam eden Fitin, Ankara ve Washington arasındaki ihtilafın çok ciddi olduğunu ve yaptırımların ötesinde bir boyutu bulunduğunu vurguladı.

"İHTİLAFIN ANA KONUSU SURİYE VE YPG/PKK"

Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü: "İhtilafın ana konusu, Türkiye-Suriye sınırındaki durum ve Türklerin sınırda 'sıhhi kordon' oluşturma planı. Buna karşılık ABD de, Suriye'de güvendiği ana güç olan YPG'ye desteğini çekmiş değil."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Netanyahu'ya Dürzi ayarı! Toplantıyı terk ettiNetanyahu'ya Dürzi ayarı! Toplantıyı terk ettiİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in ırkçı ve ayrımcı bir devlet olduğunu belirten Dürzilerin önde gelenleriyle yaptığı toplantıyı yarıda bıraktığı bildirildi.
Rusya'dan kritik ABD yorumu!Rusya'dan kritik ABD yorumu!ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların sembolik olduğunu söyleyen Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Vladimir Fitin'e göre Washington, Ankara'nın siyasi dayanıklılığını test ediyor.
Liberman: Kontrol Esed'de, artık rahatlayabilirizLiberman: Kontrol Esed'de, artık rahatlayabilirizİsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed''in güney dahil ülkenin genelinde dizginleri yeniden ele aldığını, merkezi iktidarın tesis edilmesiyle Golan'ın artık daha sakin olacağını söyledi.
"Brunson'u öldürebilirler""Brunson'u öldürebilirler"Türkiye’nin iki bakanına yaptırım kararı alınmasına eski FBI çalışanından sert eleştiriler geldi.
İsrail saldırdı, Rusya harekete geçti!İsrail saldırdı, Rusya harekete geçti!İsrail, Golan Tepeleri'nde düzenlediği saldırıda 7 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Bu haberin ardından, Rusya'nın bölgede jandarma konuşlandıracağı açıklandı.
Fransa'da cep telefonu yasaklandı!Fransa'da cep telefonu yasaklandı!Okullarda cep telefonu kullanımına sınırlama getirmek için çalışmalar yürüten Fransa'da, Ulusal Meclis'te alınan kararla, 15 yaşına kadar öğrencilerin okulda telefon kullanması yasaklandı.
  • Yakın zamanda saldıracaklar... Büyük hazırlık02 Ağustos 2018 Perşembe 11:45
  • Tehdit etti! Netanyahu'dan yeni hamle02 Ağustos 2018 Perşembe 10:50
  • İnsanlık dışı çağrı! 'Mültecileri vurun'02 Ağustos 2018 Perşembe 10:24
  • ABD'ye: Umurumuzda bile değilsiniz02 Ağustos 2018 Perşembe 10:00
  • Türkiye'den ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararına tepki02 Ağustos 2018 Perşembe 09:34
  • İkiyüzlü tavır: 'Türkiye, ABD'yi tehdit ediyor'02 Ağustos 2018 Perşembe 09:31
  • Dünyanın gözü oradaydı! ABD başarısız oldu02 Ağustos 2018 Perşembe 09:30
  • Asker sokağa indi!02 Ağustos 2018 Perşembe 05:59
  • "Bizim için felaket olur"02 Ağustos 2018 Perşembe 05:54
  • İran'da bir ilk! Kriz zirve yapınca...01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri