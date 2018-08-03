03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Netanyahu'ya Dürzi ayarı! Toplantıyı terk etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in ırkçı ve ayrımcı bir devlet olduğunu belirten Dürzilerin önde gelenleriyle yaptığı toplantıyı yarıda bıraktığı bildirildi.
Netanyahu'ya Dürzi ayarı! Toplantıyı terk etti
Netanyahu'ya Dürzi ayarı! Toplantıyı terk etti Netanyahu'ya Dürzi ayarı! Toplantıyı terk etti Netanyahu'ya Dürzi ayarı! Toplantıyı terk etti

 

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu, "Yahudi ulus devlet yasası" hakkındaki fikir ayrılıklarına son vermek amacıyla çözüm önerilerini görüşmek ve tartışmak için İsrail'deki Dürzi liderlerle bir araya geldi.

DÜRZİLERİN ELEŞTİRİSİNE KIZDI, TOPLANTIYI TERK ETTİ

Dürzi liderlerin İsrail'i ırkçı ve ayrımcı bir devlet olarak nitelendirmesine kızan Netanyahu'nun toplantıyı yarıda bıraktığı aktarıldı.

DÜRZİ KÖKENLİ 3 ASKER İSTİFA ETMİŞTİ

Son günlerde Yahudi ulus devlet yasası nedeniyle 3 Dürzi kökenli asker İsrail ordusundan istifa etmişti.

DÜRZİLER İSRAİL'E HEP TAM DESTEK VERİYORLARDI

İsrail’in Yahudi ulus devlet yasası, ülkedeki Dürzi Arap topluluğunu kızdırarak, kuruluşundan bu yana soydaşları Filistinlilerin aksine İsrail’e tam sadakatle büyük hizmetler veren bu kesime büyük darbe indirmiş oldu.

İSRAİL'İN "KAN KARDEŞİ" KONUMUNDAYDILAR

Ülkenin kuzeyinde yoğun bir şekilde yaşamlarını sürdüren, varlığını İsrail’in varlığına bağlayan Dürziler, yıllar boyunca “kan kardeşi” muamelesi göstererek, hiçbir hizmette kusur etmediği “devletleri” tarafından mahrum bırakılmış ve izole edilmiş bir duruma düşürüldü.

NÜFUSLARI 130 BİNİ AŞIYOR

Kudüs merkezli resmi İsrail Merkez İstatistik Bürosu’nun verilerine göre çoğunluğu ülkenin kuzeyinde yaşayan Dürzi nüfusun sayısı 130 bini aşıyor.

NÜFUSUN 1.7'SİNİ OLUŞTURUYORLAR

İsrail’in yaklaşık 9 milyonluk nüfusunun yüzde 1,7’sini oluşturan Dürziler, İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu 2 milyonu aşkın Arap nüfusunun da yüzde 8’ine tekabül ediyor.


Anadilleri Arapça olan Dürziler, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde, “Dürzi topluluğun İsrail için ülkedeki azınlıklar arasında çok özel bir yeri var. Öyle ki bu topluluğun mensupları, İsrail siyaset, kamusal yaşam ve ordu alanlarında önemli görevlerde bulunur.” şeklinde tanımlanıyor.

İSRAİL'İN KURULUŞUNDAN BU YANA ORDU'DA GÖREV ALIYORLAR

Dışişleri Bakanlığı’nın tanımında, Dürzilerin İsrail’in kuruluşundan bu yana orduda görev aldıklarına vurgu yapılarak, “1956’da Dürzi topluluğunun lideriyle yapılan anlaşmadan sonra da Dürzi erkeklerin İsrail ordusuna katılımını zorunlu hale getiren bir yasa çıkarıldı. İşte ordudaki Dürzi Tugayı da bu şekilde doğdu.” ifadelerine yer veriliyor.

Çok azı kendini Filistin Dürzileri olarak nitelendirirken, İsrail vatandaşı Filistinlilerin aksine büyük çoğunluğu aidiyetini Tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulan İsrail devletine bağlıyor.

Ayrıca İsrail’in kuzey bölgelerinde yaşayan İsrail Dürzileri, kendilerini önce Dürzi sonra İsrailli ve en son Arap olarak tanımlıyor. Suriye kimliğinden vazgeçmeyen ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri çevresinde yaşayan yaklaşık 25 bin Suriyeli Dürzinin aksine İsrail Dürzileri, İsrail’e ve kimliğine tüm sadakatiyle bağlılık gösteriyor.

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