03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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İlk ve son kararı Başkan Erdoğan verecek!

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Yüksek Planlama Kurulu’na (YPK) verilen yetkilerin büyük bölümü artık Cumhurbaşkanı’nda toplanacak. Özelleştirmelerde ilk ve son karar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olacak.
İlk ve son kararı Başkan Erdoğan verecek!
İlk ve son kararı Başkan Erdoğan verecek! İlk ve son kararı Başkan Erdoğan verecek! İlk ve son kararı Başkan Erdoğan verecek!

 

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile özelleştirme uygulamaları hakkındaki yetki ve görevler artık cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarını cumhurbaşkanı onaylayacak; bunların ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına, kritik altyapıların belirlenmesine ve siber güvenlikle ilgili hükümlerden istisna tutulacak kurumlara cumhurbaşkanı karar verecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nda toplanan kaynakların dağıtımına cumhurbaşkanı karar verecek. Kuruluşlara ait fiyat ve tarifelere sosyal faydayı artırmak amacı ile cumhurbaşkanınca müdahale edilebilecek.

Kurul ve komiteler

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2 Temmuz’da çıkarılan ve kurumların teşkilat kanunlarını lağveden uyum KHK’sının ardından dağıtılan kurul, komisyon ve komitelerin akıbeti belli oldu. Buna göre politika belirleme ve istişari nitelikte olan kurul, komisyon ve komiteler Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu’na; icrai nitelikte olanlar ise doğrudan cumhurbaşkanına ya da ilgili bakanlıklara bağlandı. Genelgede yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

Fiyat tarifelerine müdahale yetkisi

- Cumhurbaşkanınca kurulacak teşebbüslerin amaç ve faaliyet alanları, merkezi, sermayesi, genel müdür yardımcılarının sayısı Koordinasyon Kurulu yerine artık cumhurbaşkanınca belirlenecek. Teşebbüslerin taşıt alımına ait kararları da cumhurbaşkanı verecek. Bir müessese içinde toplanmasına gerek görülmeyen işletmeler, KİK’e bağlı olarak faaliyetlerini sürdürebilecek. Müesseseler, cumhurbaşkanı kararı ile bağlı ortaklık veya iştirak haline getirilebilecek. Teşebbüsün bir anonim şirkete katılımı, cumhurbaşkanı kararı ile yapılacak. Kuruluşlara ait fiyat ve tarifelere sosyal faydayı artırmak amacı ile cumhurbaşkanınca müdahale edilebilecek. Teşebbüs, müessese, bağlı ortaklık, işletmelerin tasfiye, devir, satış ve işletme haklarının verilme kararını da artık cumhurbaşkanı verecek. Hazine’ye geçen hisse senetleri, cumhurbaşkanı kararı ile faaliyet alanı itibariyle en yakın olan teşebbüse devredilecek. Teşebbüslere tahvil çıkarma yetkisini artık cumhurbaşkanı verecek.

Yatırım ve ihracat teşviği esaslarını belirleyecek

- Hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programlar, cumhurbaşkanına sunulmadan önce Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları’nda incelenecek.

- YPK’nın, ekonomiyle ilgili konularda yüksek düzeyde kararlar almak, yatırım ve ihracat teşviği esaslarını tespit etmek, TOKİ bütçesini onaylamak yetkileri doğrudan cumhurbaşkanına devredildi.

- Köylerin altyapı ihtiyaçları ile belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek için ayrılan ödeneklerinin usul ve esasları cumhurbaşkanınca belirlenecek.

- Serbest bölgelerde, cumhurbaşkanınca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilecek.

- Özelleştirme uygulamaları hakkındaki yetki ve görevler doğrudan cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

- GAP, DAP, DOKAP, KOP gibi kalkınma projelerini, bölge planlarını, stratejileri ve eylem planlarını artık cumhurbaşkanı onaylayacak.

Yap-işlet-devret

- Köprü, tünel, baraj, elektrik üretim, iletim, dağıtım, maden ve işletmeleri, fabrikalar, otoyol, demiryolları, hava alanları ve limanlar, sınır kapıları ve gümrük tesisleri, milli parklar gibi yapı ve tesislerin yapımında yap-işlet-devret sözleşmesi yapmaya yetkili idare artık cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

- Sağlık Bakanlığı’nın yaptıracağı tesislere ilişkin projeler artık YPK yerine doğrudan cumhurbaşkanına sunulacak. Yapım ihalesi de cumhurbaşkanı kararının ardından gerçekleştirilecek.

Ücretler ve özlük hakları

- Harp veya vazife malulu olduğu için aylık bağlananlara verilen faizsiz kredinin tavan tutarını cumhurbaşkanı belirleyecek.

- Özelleştirilecek işletmelerde çalışan personelin ücret ve diğer özlük hakları cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilecek.

-  Kamu bankalarının yönetim personelinin sözleşme ücretleri için cumhurbaşkanının görüşü alınacak. Buücretlerde gerektiğinde düzenleme yapmaya cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Siber güvenlik planı

- Siber Güvenlik Kurulu, doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlandı. Cumhurbaşkanı, siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarını onaylamak, uygulanmasına yönelik gerekli kararları almak görevlerini de üstlenecek.

- Çevreye ilişkin uyuşmazlıklarda nihai kararı verecek.

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