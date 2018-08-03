Beşiktaş gol yağmuruyla turladı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek 3. ön eleme turuna yükseldi.

12. dakikada Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada Larin meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top üstten auta gitti.

19. dakikada Caner Erkin'in yaptığı ortada Tolgay Arslan altıpasın sol çaprazında uçarak topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

31. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in soldan uzun pasında Lens şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı Larin'in önüne bıraktı. Penaltı noktası gerisinde topu kontrol eden Larin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

37. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada Larin arka direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

40. dakikada Medel'in uzaktan kaleye gönderdiği şutta top az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağdan ceza sahasına girip çizgiye inen Lens'in pasında Caner Erkin arka direkte gelişine vurarak topu ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Nielsen'in uzak mesafeden şutunda Tolga Zengin direk dibinde topu kurtardı.

49. dakikada Necip Uysal, Caner Erkin'in pası sonrası boşta kalan topa ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Askham meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

61. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Caner Erkin'in soldan ortasına ceza sahası içinde yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

74. dakikada Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'la farkı 4'e çıkardı. Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa ön direkte yükselen Oğuzhan Özyakup kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

79. dakikada Cyle Larin hat-trick yaptı. Vagner Love'ın şık pasıyla sağdan ceza sahasına giren Gökhan Töre topu altı pasa çıkardı, Larin tek vuruşla topu filelere göndererek skoru 5-0 yaptı.

87. dakikada Gökhan Töre ceza yayı çevresinden sert vurdu, kaleci gole izin vermedi.

90+1. dakikada Caner Erkin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, rakibinden sıyrılırken Petersen'in elle müdahalesi sonucu Beşiktaş penaltı kazandı. 90+2. dakikada topun başına geçen Vagner Love, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-0

Beşiktaş, karşılaşmayı 6-0 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyet

Beşiktaş, B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı.

Daha önce UEFA Kupası adıyla oynanan bu organizasyonda 2002-2003 sezonun 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen siyah-beyazlı ekip, bu rekorunu geliştirdi.

Şenol Güneş yönetiminde en farklı galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'daki en farklı galibiyetine imza attı.

Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017'deki Avrupa Ligi mücadelesinde Olympiakos'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, B36 Torshavn'ı 6-0'lık skorla geçti.

Larin, Demba Ba'nın başarısına ortak oldu

Bu maçta fileleri 3 kez havalandıran Cyle Larin, geçen sezon Vodafone Park'taki son resmi maçta Sivasspor'a 3 gol atmıştı.

Kanadalı futbolcu, Dolmabahçe'deki 2018-2019'un ilk resmi mücadelesinde de aynı başarıyı gösterdi.

Larin, B36 Torshavn karşısında hat-trick yaparak Beşiktaş'ta 2014-2015'te forma giyen Demba Ba'nın Avrupa'daki rekoruna ortak oldu. Demba Ba, söz konusu sezonda Feyenoord karşısında 3 gol birden atarak siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk oyuncu olurken, Cyle Larin de bunu başaran ikinci isim olarak adını Beşiktaş tarihine yazdırdı.

Geçen sezonki 4 resmi maçta 4 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 2 karşılaşmada ise 3 kez fileleri havalandırdı. Larin, Beşiktaş formasıyla 6 resmi karşılaşmada 7 gol sevinci yaşadı.

Oğuzhan Özyakup, 431 gün sonra gol attı

Beşiktaş'ın 4. golünü kaydeden Oğuzhan Özyakup, 431 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Geçen sezonki resmi maçlarda gol atma başarısı gösteremeyen Oğuzhan, siyah-beyazlı formayla son golünü 2016-2017 sezonunda Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor karşısında bulmuştu.

Caner Erkin'in ilk golü

Karşılaşmada farkı ikiye çıkaran golü atan Caner Erkin, Beşiktaş'ta bir ilki yaşadı.

Siyah-beyazlı ekibe 2016-2017 sezonu başında gelen 29 yaşındaki oyuncu, ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde attı.

Beşiktaş'ın, karşılaşmadaki son golü penaltıdan geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, penaltı atışını Vagner Love'un kullanması nedeniyle kısa süreli protestoda bulundu. Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup, taraftarları takım arkadaşlarına destek vermesi için uyarı yaptı. Taraftarlar, daha sonra Vagner Love'a alkışlarla destek verdi.

3. ön elemedeki rakip LASK Linz oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemedeki rakibi Avusturya temsilcisi LASK Linz oldu.

2. ön eleme turu ilk maçında Norveç'in Lilleström ekibini evinde 4-0 yenen LASK Linz, rövanş mücadelesini ise 2-1 kazanarak adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle ilk maçı 9 Ağustos Perşembe günü yapacak. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Şenol Güneş: Oyuncu kalitesinin farkı sonuca yansıdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin 30. dakikaya kadar direnç gösterdiğini belirterek, "Oyuncu kalitesinin farkı sonuca yansıdı. İlk maçtaki sonuca bakmadan sabırlı oynadık. Ciddiyet gösteren, elinden gelen gayreti ortaya koyan tüm oyunculara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Takımda oynayan veya kenarda bekleyen her oyuncunun iyi olduğunu vurgulayan Güneş, "İyi oyuncu olmak başka bir şey, iyi oyununu göstermek başka bir şey. Bunu gösterdikleri sürece oynayabilirler. Kazanmak güzel ama bunu ölçü olarak almıyorum. Daha zor maçlarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Transfer döneminin devam ettiğini anlatan Güneş, "Gelen giden olacak. Bir maça bakarak 'kadro' budur düşüncesi olmamalı. Kulüplerin ekonomik şartlarını herkes biliyor. Aynı zamanda oyuncuların talepleri oluyor. Bazen biz de şaşırıyoruz, beklenmeyen şeyler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

B36 Torshavn karşısında hat-trick yapan Cyle Larin'in performansını değerlendiren Güneş, şunları kaydetti:

"Performansı iyi olduğu sürece, katkı yaptığı ve diğer oyuncular öne geçemedikçe oynar. Hareketli, eksikleri var ama bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Bu Negredo'nun, Mustafa'nın, Vagner'in kötü olduğunu göstermez. Onlar da iyi oyuncu."