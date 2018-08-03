03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Singapur'da ikili görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

Çavuşoğlu, ikili temaslarına ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile devam etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşının görüşmesi bitti.

Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos'ta telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarede bulunmuştu.

Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile de ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

AA

 

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