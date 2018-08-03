03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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ABD'li mevkidaşı ile görüşen Çavuşoğlu: Son derece yapıcı geçti

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ABD'li mevkidaşı ile görüşen Çavuşoğlu: Son derece yapıcı geçti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Singapur'da ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu görüşmenin yapıcı geçtiğini söyledi.
ABD'li mevkidaşı ile görüşen Çavuşoğlu: Son derece yapıcı geçti ABD'li mevkidaşı ile görüşen Çavuşoğlu: Son derece yapıcı geçti ABD'li mevkidaşı ile görüşen Çavuşoğlu: Son derece yapıcı geçti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Singapur'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu görüşmenin yapıcı geçtiğini söyledi.

Pompeo ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, ülkeler arasında görüş ayrılıkları olabileceğini dile getirerek, Türkiye olarak her zaman sorunları diploması, diyalog, karşılıklı mutabakatla çözme yaklaşımını benimsediğini söyledi.

"Son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim"

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Tehdit diliyle, yaptırımlarla hiçbir sonuca varılamayacağını başından beri söyledik. Bugün yine bunu tekrarladık. Bunun da çok iyi şekilde anlaşıldığını düşünüyoruz. Bugün Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede var olan sorunları nasıl çözeceğimizi, birlikte nasıl adım atacağımızı değerlendirdik. Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir görüşmede bu krizlerin ya da sorunların hepsinin birden çözülmesi beklenemez. Ama sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın işbirliği, diyalog içinde yakın çalışma konusunda mutabık kaldık. Ülkelerimize döndüğümüz zaman da bu sorunların çözülmesi için birlikte adım atmaya ve çalışmaya devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, sorunları çözerken iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için Münbiç'teki yol haritası, PKK'ya yönelik bir çalışma grubu, İdlib gibi birçok alanda adım atılabileceğini de görüşmede değerlendirdiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Bugünkü görüşme yapıcı bir ortamda sorunları çözme odaklı bir görüşme oldu." diye konuştu.

Son 15 günde 4 kez istişare
Son olarak Singapur'da yapacakları yüz yüze görüşmeden önce ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos'ta telefonda görüşen Çavuşoğlu ve Pompeo, 18, 26 ve 28 Temmuz'da yaptıkları telefon konuşmalarıyla son 15 günde 4 kez istişarede bulunmuştu.

Çavuşoğlu, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile de ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.

 

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