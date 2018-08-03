Avukatı: Brunson evinde olmaktan mutlu

Türkiye ile ABD arasında krizine neden olan Rahip Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavut açıklama yaptı. Halavut, Brunson'un ev hapsi cezası hakkında, "Cezaevinde olmaktansa evinde olmaktan gayet mutlu. Bunu kendisi de dile getirdi" dedi.

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rahip Andrew Craig Brunson'un İzmir'deki ev hapsi sürüyor. Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavut "Cezaevinde olmaktansa evinde olmaktan gayet mutlu. Bunu kendisi de dile getirdi" dedi.

Rahip Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavut'un Hürriyet'ten Banu Şen'e yaptığı açıklamada, "Cezaevinde olmaktansa evinde olmaktan gayet mutlu. Bunu kendisi de dile getirdi. Ancak ev hapsi kararının kalkması ile ilgili yaptığımız başvuru reddedildikten sonra yasal süre içinde tekrar taleplerimizi yineleyeceğiz. Evinde ailesi ile olmaktan mutlu" dedi.

İzmir Şakran T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki salonda, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üç kez hakim karşısına çıkan Brunson'ın PKK ve FETÖ terör örgütlerine, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 15 yıla kadar, "devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçlamasından da 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Habertürk