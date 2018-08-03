03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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530 yıldır hafız yetiştiriyor

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Amasya’da sekizgen planlı binasıyla dikkat çeken Büyük Ağa Medresesi'nde 530 yıldır hafızlar yetişiyor.
530 yıldır hafız yetiştiriyor
530 yıldır hafız yetiştiriyor 530 yıldır hafız yetiştiriyor 530 yıldır hafız yetiştiriyor

Sultan II. Bayezid'in kapı ağası Hüseyin Ağa tarafından 1488 yılında yaptırılan tarihi medresede Kur'an-ı Kerim’i ezbere öğrenen hafızlar özel bir eğitimden geçiyor.

Kurs yöneticisi İsmail Batman ilk olarak ‘Darülhadis’ adıyla bilinen yapının geniş avlusunun etrafında 19 oda ile bir mescidin bulunduğunu ve sekizgen şekliyle de dikkat çektiğini belirterek, “Sultan II. Bayezid Han’ın Osmanlı’nın sekizinci padişahı olduğuna dayanarak mı sekizgen yapıldı bilemiyoruz? Büyük ihtimalle o olabilir. Cennetin sekiz kapısı vardır. Oradan mı ilham alındı bilemiyoruz ama aynı benzerinin olmadığı bir gerçek” dedi. İslam dininin temel bilgilerinin de detaylarıyla öğretildiği kurslardan 1980 yılından bu yana bin 600’e yakın hafızın mezun olduğunu ve aralarından Türkiye ile dünya birincisi hafızlarda çıktığına değinen Batman, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki kurslar arasında 43 mezunla en fazla mezun veren ikinci kurs olmalarıyla da gurur duyduklarını söyledi. 

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