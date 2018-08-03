03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Mars'la ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı

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Mars'la ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
Mars'ta yaşam oluşturma çalışmaları tüm hızıyla sürerken yeni bir araştırma bu çalışmaların boşuna olduğunu ortaya koydu. NASA'nın desteklediği son araştırmaya göre Mars'ta yaşamın oluşması düşüncesi bilim kurgunun ötesine geçmiyor.
Mars'la ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı Mars'la ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı Mars'la ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı

İnsanoğlunun Mars'ı yaşanabilir bir hale getirme yani Dünyalaştırma çalışmaları bir hayalden öteye gitmeyebilir. Mars'ın kutuplarındaki buzulu eriterek su çıkartmak planlardan biri. Diğeri ise volkanik faaliyetleri tetikleyerek atmosferde karbondioksit oluşmasını sağlamak böyle gezegende iklim değişikliği başlatmak. Daha sonra da algler ve tek hücreli yaşam formlarını Kızıl Gezegen'e gönderim yaşamlarının devam ettirmelerini sağlamak planlanıyordu. Tüm bunların ardından son aşama ise insanoğlunun Mars'a yerleşmesiydi.

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan bir makale ise insanoğlunun hayalini suya düşürebilir. Araştırma Mars'ta yeterince karbondioksit olmadığını, gezegendeki mevcudun da Mars'ı Dünyalaştırma için yetmeyeceğini ortaya koyuyor.

Boulde Colorado Üniversitesi araştırmacılarından Bruce Jakosky yaptığı açıklamada, ''Elimizdeki sonuçlar, Mars'ta atmosfere salınacak kadar, önemli ısıyı sağlayacak yeterli miktarda karbondioksit (CO2) kalmadığını gösteriyor' dedi. Jakosky ayrıca "CO2 gazının çoğu erişilebilir değil ve kolayca elde edilemiyor. Sonuç olarak, Mars’ı yaşanacak hale getirmek günümüz teknolojisini ile mümkün değildir" diye ekledi. Her ne kadar Elon Musk, karbondioksiti ortaya çıkarmak için, Mars'a bir termonükleer patlama önerse de, bilim adamları bunun işe yaramayacağını düşünüyor.

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Mars'la ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktıMars'la ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktıMars'ta yaşam oluşturma çalışmaları tüm hızıyla sürerken yeni bir araştırma bu çalışmaların boşuna olduğunu ortaya koydu. NASA'nın desteklediği son araştırmaya göre Mars'ta yaşamın oluşması düşüncesi bilim kurgunun ötesine geçmiyor.
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