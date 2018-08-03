Ladin'in annesi Guardian'a konuştu

The Guardian Gazetesi'ne konuşan Usame Bin Ladin'in annesi Alia Ghanem, saçlarını örten kırmızı başörtüsüyle oğlunun çerçeveli bir fotoğrafı, aile yadigarı ve değerli eşyaların arasında ilk kez açıklamalarda bulundu. Alia Ghanem'e röportaj sırasında hayatta kalan oğulları Ahmed ile Hasan ve ikinci eşinden olan Muhammed El Attaş eşlik etti.

PRENS SELMAN'DAN RÖPORTAJ İÇİN İZİN ALINDI



Ülkenin en etkili ailelerinden oldukları için, hareketleri ve bağlantıları takip edildiğinden Ghanem ile röportaj talebine onay ise, Suudi Arabistan'ın veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan geldi. Suudi hükümetinden bir muhafız ile çevirmen de görüşmede yer aldı.

Bin Ladinlere nesiller boyu ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki bir konağı paylaşan aile, krallığın en zengin ailelerinden biri...

Ailede herkesin, küresel terörizmin yükselişiyle bağlantısı olan bin Ladin ile ilgili mahkemeye çıkmış olan Ghanem oğlunu anlattı. Kendinden emin bir şekilde konuşan Ghanem, "Hayatım çok zordu çünkü benden çok uzaktaydı. Çok iyi bir çocuktu ve beni çok sevdi" diyor. Şimdi 70'li yaşların ortasında olan Ladin'in annesi, Attaş'ı gösterekek, "Usame'yı üç yaşından sonra o büyüttü. İyi bir adamdı ve Usame için de iyiydi" diyor.

Ghanem, büyük bir ailesi olduğu için, 20 yıl boyunca El Kaide liderliğini üstlenen Usame hakkında konuşmaktan kaçınmıştı.

"YAPTIĞI ŞEY BİR HİÇ İÇİNDİ"

"En büyük kardeşim olduğu için kendisiyle gurur duyuyorum" diye devam ediyor. "Bana çok şey öğretti. Ama onun bir erkek olarak onunla gurur duyduğumu düşündüğünü sanmıyorum. Küresel bir sahnede süper starlığa ulaştı ve tüm bunlar bir hiç içindi."

"ONUN ADINA ÇOK ÜZÜLDÜK"

Ghanem, "Çok düzgündü. Okulda çok iyiydi. Öğrenmeyi gerçekten çok severdi. Bütün parasını aile işleri bahanesiyle gizlice kaçtığıAfganistan'a harcadı. Bir cihatçı olabileceği aklımdan hiç geçmedi. Çok üzüldük. Bunlardan herhangi birinin olmasını hiç istemezdim. Neden böyle davranmıştı ki?" diyerek şaşkınlığını ve üzüntüsünü gizlemiyor.

Ailenin Usame'yi son görüşü, 1999 yılında Afganistan'da Kandahar'ın hemen dışındaki üste bir yıl içinde iki kez ziyaret ettikleri zamandı. Ghanem, "Havaalanına yakın bir yerde Ruslardan ele geçirdikleri bir yerdi" diyor. "Bizi gördüğü için çok mutlu oldu. Her gün bize etrafı gösteriyordu. Bir hayvan öldürdü, bir bayramımız vardı ve herkesi davet etti" diyerek son görüşmelerini anlatıyor.

Ghanem, Usame'nin 1957'de Riyad'da doğduğundan ve üç yıl sonra babasıyla boşanarak, 1960'ların başında yeni Bin Ladin imparatorluğunda yönetici olan El-Attas ile evlendiğinden, Usame'nin babasının en az 11 eşinden 54 çocuğa sahip olduğundan söz ediyor.

ANNESİ USAME YERİNE, ETRAFINDAKİLERİ SUÇLUYOR

Üvey kardeşi Ahmed, Ghanem odadan çıkınca, "17 yıl oldu, Usame hakkındaki gerçekleri reddetmeyi sürdürüyor. Onu çok severdi ve suçlamayı reddederdi. Bunun yerine, etrafındakileri suçluyor. Sadece Usame'nin 'iyi çocuk' tarafını, hepimizin gördüğü tarafı biliyor. Cihadçı tarafını asla bilmiyor" diyerek bir annenin duygularına tarafsız yaklaşıyor.

New York'tan gelen ilk raporlar hakkında ise, "Şok oldum, hayrete düştüm. Çok tuhaf bir duyguydu. Başlangıç anından itibaren ilk 48 saat içinde bunun Usame olduğunu biliyorduk. En küçüğümüzden en büyüğümüze, hepimiz ondan utanıyorduk. Hepimizin korkunç sonuçlarla yüzleşeceğini biliyorduk. Yurtdışındaki ailemiz Suudi Arabistan'a geri döndü. Suriye, Lübnan, Mısır ve Avrupa'ya dağılmışlardı. Suudi’de seyahat yasağı vardı. Ailenin kontrolünü ellerinde tutabildikleri kadar tutmaya çalıştılar. Ailenin yetkililer tarafından sorgulandığını ve bir süreliğine ülkeden ayrılmalarının engellendiğini anlatıyor Ahmed. Yaklaşık 20 yıl sonra Bin Ladinler, krallığın içinde ve dışında nispeten özgürce hareket edebilmeye başladılar.

Aile, geçtiğimiz yıl ABD tarafından "küresel terörist" listesine alınan ve El Kaide’nin yeni lideri Afganistan'da olduğu düşünülen Bin Ladin’in en küçük oğlu 29 yaşındaki Hamza hakkındaki sorulara, Hasan, "Herkes bunun olacağını biliyordu. Hamza şöyle diyordu, 'Babamın intikamını alacağım.' Eğer Hamza şimdi burada olsaydı, ona, 'Allah seni korusun. Yaptığın şeyi iki kere düşün. Babanın adımlarını tekrarlama. Ruhunun korkunç kısımlarına giriyorsun' derdim" diye konuştu.