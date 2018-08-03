03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Hastaneye Şenol Güneş cezası

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Hastaneye Şenol Güneş cezası
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sağlık raporunun internette yayılması nedeniyle ilgili hastaneye idari para cezası verdi.
Hastaneye Şenol Güneş cezası Hastaneye Şenol Güneş cezası Hastaneye Şenol Güneş cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) internet sitesinde yer alan açıklamada, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun konuyla ilgili kararı duyuruldu.  

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde, tribünden atılan yabancı maddeyle yaralanan ve başına dikiş atılan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'e kaldırıldığı hastanede verilen sağlık raporunun, internet aracılığıyla yayılmasına ilişkin kurul kararında şu ifadeler yer aldı: 

"İlgili kişiye ait özel nitelikli kişisel veri olan sağlık raporunun, bir hastane nezdinde hastaların tedavi sürecinde yer alan hekimler tarafından, veri sorumlusuna ait mobil olarak kullanılan bir uygulamadan alınan ekran görüntüsünün başka bir cihaz tarafından çekilmesi suretiyle internet ve sosyal medya mecralarında paylaşılması ve bu itibarla özel nitelikli bir kişisel verinin sosyal medya aracılığıyla geniş bir kitleye ifşa edilmiş olduğu dikkate alınarak kurulca yapılan resen inceleme neticesinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi kapsamında kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin edemeyen veri sorumlusu hakkında Kanunun 18'inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır."

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan 2018'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanan ve çıkan olay nedeniyle 57. dakikada tatil edilen derbide, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tribünden gelen cisimle yaralanması üzerine başına dikiş atılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Bir gece hastanede kalan Şenol Güneş için hazırlanan sağlık raporu internet ve sosyal medyada yer almıştı.

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