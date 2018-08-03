Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 2 futbolcumuz ile yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır.
Sportif Direktörümüz Damien Comolli’nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza töreninde, 2014 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında sol bek mevkiinde oynayan 2001 doğumlu Abdulcebrail Akbulut ile 3, 2000 doğumlu Muhammet Ömer Çakı ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.
Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş
03 Ağustos 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Fenerbahçe'den iki imza daha!
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