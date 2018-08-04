Türkiye Bedirhan’a koştu

Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin saldırısında 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile birlikte şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya'nın, Sivas Şarkışla'daki baba ocağında hüzün hakim. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, şehit Nurcan ve bebeği için İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'ta kurulan taziye çadırını ziyaret ederek ailenin acısını paylaşıyor. Gelemeyenler de sosyal medya yolu veya telefonla ulaştıkları aileye taziyelerini iletiyor.

HEPSİ BİZİM EVLADIMIZ

Nurcan Karakaya'nın ağabeyi Halim Demir, 10 kardeş olduklarını, Nurcan Karakaya'nın kız kardeşlerinin en küçüğü olduğunu söyledi.

Gözyaşlarını tutamayan ağabey Demir, duygularını şöyle dile getirdi: “Nurcan 10-11 yaşındaydı, babam vefat etti. Nurcan'ı biz büyüttük. Onunla geçen her anımız özeldi. Bu, zalimlerin yaptığı yeni bir şey değil, daha önce de birçok bebek katlettiler. Bu sefer bizim evladımıza kıydılar. Necmettin öğretmene kıydılar, Aybüke öğretmene kıydılar. Onlar da bizim evladımız, kardeşimizdi. Hepsi bizim evladımız. Vatan sağ olsun, devletimiz var olsun, başka bir şey diyemiyoruz.”

Acılı ağabey Halim Demir, kız kardeşi Nurcan'la en son Malatya'da görüştüklerini anlattı.

ACIMIZI PAYLAŞIYORLAR

Vatandaşların şehidine sahip çıktığını vurgulayan Demir, şunları söyledi: "Tokat'tan 2 öğrenci, hiç tanımadıkları halde otostop yapıp gelmişler. Adana'dan hiç tanımadığımız insanlar geldi, Sivas'ta yoldan geçerken görüp gelenler oldu. Trabzon'dan hiç tanımadığımız insanlar gelip acımızı paylaştı. Kahramanmaraş'ın Çardak beldesinden bir baba-kız geldi. Sağ olsunlar, vatandaş şehidine sahip çıktı. Yurt dışından gelen tanıdıklarımız oldu. Acımızı paylaşmaya çalışıyorlar."