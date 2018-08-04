04 Ağustos 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Irak'ta halk ayaklandı!

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Irak'ta halk ayaklandı!
Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra ülkenin orta ve güneyindeki Basra, Kerbela, Zikar, Divaniye, Musanna ve Necef kentlerinde binlerce kişi 'başkanlık sistemine geçilmesi için gösteri düzenledi!
Irak'ta halk ayaklandı! Irak'ta halk ayaklandı! Irak'ta halk ayaklandı!

 

Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, parlamenter sistemin kaldırılarak başkanlık sistemine geçilmesi için gereken anayasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Gösterinin düzenlendiği bölgedeki ana cadde, emniyet güçleri tarafından kapatılırken hükümet merkezi ile yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden köprülerde de yoğun güvenlik önlemleri alınması dikkati çekti.

"PARLAMENTER SİSTEMDE KRİZLERDEN BAŞKA BİR ŞEY ELDE EDEMEDİK"

AA muhabirine konuşan Fettah el-Ubeydi isimli gösterici, "Bugünkü en önemli talebimiz ülke yönetimi için başkanlık sisteminin benimsenmesidir. 15 yıllık parlamenter sistemde krizler ve ülkenin kötüye gitmesinden başka bir şey elde edemedik" dedi.

Taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kararlı olduklarını göstermek için bugün burada toplandıklarını belirten Ubeydi, hükümetin eylemcilerin taleplerini yerine getirmediğini sadece vaatlerde bulunarak durumu kontrol altına almaya çalıştığını söyledi.

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