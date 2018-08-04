04 Ağustos 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Bodrum'da dev operasyon

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Bodrum'da dev operasyon
Muğla Bodrum’da ünlü gece kulüplerinin bulunduğu Gümbet barlar sokağına 467 polisin katılımıyla "Güvenli Gece Bodrum'da Yaşanır-1" adı verilen huzur operasyonu düzenlendi. Ünlü eğlence mekanları didik didik arandı.
Bodrum'da dev operasyon Bodrum'da dev operasyon Bodrum'da dev operasyon

 

Bodrum'da bulunan Gümbet barlar sokağına Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 467 polisin katılımıyla dev operasyon düzenlendi. Eğlence kulüplerine giren polisler işletmeleri didik didik aradı. Polisler bir yandan kimlik sorgulaması yaparken bir yandan ise üst araması ve personel sorgulaması yaptı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu yönetiminde ki operasyona, Asayiş, narkotik, kaçakçılık ve terör şube ekiplerinden 467 polis ve 2 polis köpeği görev aldı.

ÜNLÜ KULÜPLER DİDİK DİDİK ARANDI

Bodrum'un en ünlü eğlence mekanlarına giren polis ekipleri yaklaşık 2 saat boyunca işletmeleri aradı. Dj kabininden, bar arkasına, sanatçı kulislerinden personel odalarına kadar arama yapan polisler aranmadık yer bırakmadı. Kimlik sorgularında 27 aranan şahıs yakalanırken, 4 tane ruhsatsız silah, 20 gram esrar ve 15 ecstacy hap ele geçirildi.

İşletmeci Levent Akbulut, uygulamanın daha sık yapılması gerektiğini açıklayarak "Bodrum'da bu tip uygulamalar sıklaşmalı. Biz bu tür uygulamaları istiyoruz. Güvenlik için çok iyi oluyor. Biz işletme olarak sonuna kadar desteğiz bu tip uygulamalara" dedi.

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