04 Ağustos 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması!

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ABD Dışişleri Bakanı MiKe Pompeo, Çavuşoğlu ile Singapur'da yaptıkları görüşmenin detaylarını aktardı.
ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması!
ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması! ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması! ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması!

Görüşmenin yapıcı geçtiğini ve Türkiye'de tutuklu bulunan Amerikalıların önümüzdeki günlerde serbest bırakılacağını umut ettiğini söyleyen Pompeo, "Mevkidaşımla dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Brunson'un serbest bırakılmasının ve ABD'ye dönmesinin zamanının geçtiğini ve Türkiye'deki diğer tutukluların da serbest bırakılması gerektiğini söyledim. Umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde bunlar gerçekleşecek" dedi.

Pompeo , "Türkiye ABD'nin her durumda birlikte çalışmak isteyeceği bir NATO müttefiki" açıklamasında bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: SON DERECE YAPICI BİR GÖRÜŞME OLDU

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bir açıklama yapmış, "Biz Türkiye olarak sorunları diplomasi ve diyalogla çözmeyi arzu ettik, yaklaşımımız da böyle oldu. Tehdit dili ve yaptırımlarla sonuca varılmayacağını söyledik ve bugün de tekrarlandık. Bunun da anlaşıldığını düşünüyoruz. Son derece yapıcı bir görüşme olduğuınu söyleyebilirim. Bir görüşmede bu krizlerin tamamının çözülmesi beklenemez. Ama yakın işbirliği içinde çalışmak konusunda mutabık kaldık. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için, Münbiç ve İdlib dahil, hangi adımları atabiliriz bunları değerlendirdik" ifadelerini kullanmıştı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ÇOK SAYIDA KONU ELE ALINDI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Bakan Pompeo, Türkiye Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu'yla Singapur'da 3 Ağustos'ta ASEAN Bakanlar Toplantısı'nda görüştü. Çok sayıda konuyu ele aldılar ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiler. İki ülke arasındaki sorunların ortadan kaldırılması için çaba göstermeye devam edileceği konusunda fikir birliğine vardılar" şeklinde yazılı açıklamada bulundu. 

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