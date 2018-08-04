04 Ağustos 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Adalarda yeni dönem!

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Adalarda yeni dönem!
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelindeki fayton atlarıyla ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan refahı ile ilgili denetimlerde yol gösterici olması amacıyla bir taslak çalışma hazırladı.
Adalarda yeni dönem! Adalarda yeni dönem! Adalarda yeni dönem!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, fayton atlarının çalışma koşullarını düzenleyen taslak hazırladığı ortaya çıktı. Taslağa göre, atlar en fazla 6 saat çalıştırılabilecek. Çalışma süresince atlar 2 saat arayla dinlendirilecek. Doğum yapan at, tayı 3 aylık olana kadar çalıştırılmayacak. 

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul Adalar’da turistik amaçlı fayton atlarının çalışma koşullarında yaşanan zorluklar kamuoyunda gündem yaratmıştı. Fayton atlarında yaşanan ölümlerin ardından Adalar’da atlı fayton yerine elektrikli faytona geçildiği açıklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelindeki fayton atlarıyla ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan refahı ile ilgili denetimlerde yol gösterici olması amacıyla bir taslak çalışma hazırladı. Çalışmanın, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu döneminde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce hazırlandığı öğrenildi. Taslakta, atlarla ilgili şu düzenlemeler yer aldı:

4 KİLO KONSANTRE YEM

- Atlara günlük en az 4 kilogram konsantre olmak üzere 8-10 kilogramlık yem hazırlanacak. Yemler hayvanın iş güçlerine, bireysel farklılıklarına ve sağlık durumlarına bağlı olarak artırılacak. Periyodik olarak yemlere vitamin ve mineral karışımları da eklenecek.

EN FAZLA 6 SAAT

- Hayvanlar, günde en fazla 6 saat çalıştırılabilecek. Bu çalıştırılma süresince 2 saat arayla atlar dinlendirilecek. Sıcak havalarda çalışma saatleri daha da düşürülecek. Çalıştırılmak için bekleyen hayvanlar, gölgelikli ve sulukları olan yerlerde bekletilecek.

- Bir hafta çalıştırılmış bir hayvan 1 tam gün izin yapacak şekilde dinlenmeye alınacak. 3 yaşından küçük hayvanlar kesinlikle çalıştırılamayacak.

DOĞUMDA 3 AY İZİN

- Atlar gebeliklerinin 3’te 1’lik dönemlerinde dinlenmeye alınacak. Doğumdan sonra da taylar, 3 aylık olana kadar bu atlar çalıştırılmayacak.

- Her bir at için en az 3 metre genişliğinde padoklar hazırlanacak. Bu padoklarda bulunan yemlik ve suluklar, yerden 4 metre yüksekliğe yerleştirilecek. Zemin, saman ve benzeri yumuşak altlıklarla doldurulacak.

- Atların tırnak, ayak ve bacak sağlıklarının korunması amacıyla kauçuk nallar kullanılacak ve aynı zamanda atların genel muayeneleri düzenli aralıklarla veteriner hekim tarafından yapılacak.

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