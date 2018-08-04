Beşiktaş, kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Nacer Chadli ile prensip anlaşmasına vardı. Fas asıllı Belçikalı futbolcu, yaklaşık 2.5 milyon Euro'ya siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul etti. İşin kulüpler bazında ise tam satranç maçı yaşanıyor… Oyuncuyu Talisca'da olduğu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen Beşiktaş, maliyetleri düşürmek adına İngiltere'de transfer sezonunun son günlerini bekliyor…
"BENİ BIRAKIN, BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTİYORUM"
Önünde 5 günlük süreç olan Kara Kartal'da başkan Fikret Orman, pazartesi günü Ada'ya giderek bu transferi noktalamaya çalışacak. Premier Lig'den Championship'e düşmesi nedeniyle Chadli'nin ayrılmak istediği West Bromwich ise 29 yaşındaki futbolcuyu daha iyi bir kiralama bedeliyle İngiltere'de bir kulübe vermenin hesaplarını yapıyor… Bu noktada devreye giren Chadli'nin, West Brom'lu yöneticilere "Beni bırakın, Beşiktaş'a gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.
NEGREDO YİNE ELDE KALDI
Arap kulüplerinden gelen teklifleri eşi istemediği için geri çeviren Alvaro Negredo, Rayo Vallecano'yla yaptığı görüşmeden de olumsuz ayrıldı. Beşiktaş'ta yıllık 4 milyon 350 bin Euro kazanan golcü futbolcunun İspanyol kulübü tarafından kendisine önerilen rakamı beğenmediği öğrenildi.
04 Ağustos 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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Chadli, Beşiktaş için resti çekti!
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