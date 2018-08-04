04 Ağustos 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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ABD'den Rus bankasına yaptırım kararı!

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ABD'den Rus bankasına yaptırım kararı!
ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım listesinde bulunan Kuzey Koreli Foreign Trade Bank’ın Moskova Temsilcisi Han Jang Su'ya hizmet verdiği gerekçesiyle Rus bankası Agrosoyuz Commercial Bank'a yaptırım uygulanacağını açıkladı.
ABD'den Rus bankasına yaptırım kararı! ABD'den Rus bankasına yaptırım kararı! ABD'den Rus bankasına yaptırım kararı!

 

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC)  yapılan açıklamaya göre, Rus bankası Agrosoyuz Commercial Bank, Kuzey Kore ile  ilişkili yaptırım listesine eklendi.  

Adı geçen bankanın, Kuzey Koreli Foreign Trade Bank’ın (FTB) Moskova  Temsilcisi Han Jang Su adına büyük işlemler yaptığı iddia edilen açıklamada, FTB  ve Jang Su’nun Kuzey Kore’nin kitle imha silahlarına destek sağladığı  gerekçesiyle 2006 yılından bu yana hem ABD’nin hem de Birleşmiş Milletler  Güvenlik Konseyi’nin yaptırım listelerinde yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Agrosoyuz Commercial Bank’ın, FTB’nin Moskova Yardımcı  Temsilcisi Ri Jong Won adına da çeşitli hesaplar açtığı da belirtilirken, Ri Jong  Won’un da bugün itibarıyla yaptırım listesine eklendiğini bildirildi.  

Rus bankasının bugüne kadar Kuzey Koreli bankalar için yaptığı  işlemlerin milyonlarca dolara ulaştığı öne sürülen açıklamada, buna örnek olarak  2013 yılında Kore Birleşik Kalkınma Bankası adına yapılan 5,5 milyon dolarlık  transfer gösterildi.

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