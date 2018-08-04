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"Mal varlıkları donduruldu"

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"Mal varlıkları donduruldu"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde çok önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, Brunson krizinin ardından ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıklarını dondurma kararına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde yanıt vereceklerini söyledi. Erdoğan, ABD'nin içişleri ve adalet bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracaklarını açıkladı.

"ABD'Lİ BAKANLARIN MAL VARLIKLARI DONDURULDU"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Erdoğan, "ABD'nin İzmir'deki papazla ilgili attığı adım stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır, Amerika ciddi bir saygısızlık yapmıştır.Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, 'onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar' demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir. Bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum, Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa" dedi. Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili şunları söyledi: "ABD'nin son attığı adım Türkiye'ye karşı çok saygısız bir adımdır. Stratejik ortaklığımıza yakışmayacak bir adım bu. Biz de buna karşı ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarına ait Türkiye'de mal varlıkları varsa dondurma kararı alacağız. Siz bunu yaparsanız, biz de bunu yaparız. Sn. Trump'a bunları söyledim. Türkiye ile bu alanda bu şekilde bir yaklaşım doğru değildir. Eğer samimi hareket edeceksek, gerçekten stratejik bir ortaksak ortaklığımızın gereğini yapalım. 

'TÜRKİYE BU YAKLAŞIMLA TERBİYE EDİLEMEZ'

Türkiye bu yaklaşımla terbiye edilemez. Bu sadece evangelist ve siyonist bir yaklaşımdır. Sn. Trump burada çok büyük bir oyuna gelmiştir. Bu oyunu Sn. Trump'ın bozması gerekir. Biz bu noktada kararlıyız. Biz dürüst olduğumuz için aynen devam bu kararımızda devam edeceğiz. 6 kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Biz her zaman dik durduk ama asla dikleşmedik. ABD'nin çok basit meseleleri büyütmesinin bu arada sapla samanı karıştırmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi ve bu milleti hiç tanımamışlar demektir. Biz dış politikamızı hiçbir zaman yalanlar üzerine kurmadık her zaman dik durduk. Türkiye'yi bu tür adımlarla terbiye edemezsiniz."

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