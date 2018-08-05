05 Ağustos 2018 Pazar29 Şevval 1439
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Papaz Brunson’un gerçek kimliği ortaya çıktı!

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Papaz Brunson’un gerçek kimliği ortaya çıktı!
‘Din adamı’ olduğu iddia edilen papaz Brunson’la ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Brunson ve Türkiye’deki yardımcılarının ABD Özel Kuvvetleri’nden olduğu anlaşıldı.
Papaz Brunson’un gerçek kimliği ortaya çıktı! Papaz Brunson’un gerçek kimliği ortaya çıktı! Papaz Brunson’un gerçek kimliği ortaya çıktı!

ABD’nin ‘tutuklu din adamı’ dediği ancak Türkiye’de ajanlık faaliyetlerinden tutuklanan rahip Andrew Craig Brunson ve diğer ABD’li ajanların kendini hep din adamı ya da emekli iş adamı gibi tanıttığı ama Türkiye’ye gelmeden önce hepsinin ABD Özel Kuvvetleri ve Pentagon subayı oldukları ortaya çıktı. “Brunson rahip değil ABD askeri” diyen güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ, “Brunson, ABD’nin Türkiye’deki kara kutusu. Çözülürse Amerika’nın bütün kirli işleri ortaya çıkar” diye konuştu. 

RAHİP KILIKLI ABD ASKERLERİ

Amerikalı Papaz Andrew Craig Brunson, İzmir’de 9 Aralık 2016’da tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Brunson için ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 15 yıl ve ‘Devletin gizli kalması gereken bilgileri casusluk amacıyla temin etmek” suçundan 20 yıl olmak üzere toplamda 35 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ardından mahkeme elektronik kelepçe ile evde tutukluk haline karar verdi. 

Brunson dosyasını inceleyen Coşkun Başbuğ, papazın ABD Özel kuvvetlerindeki başarısı nedeniyle CIA tarafından Türkiye’ye rahip kılığında gönderilmiş bir ajan olduğunu iddia etti. 

Başbuğ, Brunson’ın yardımcısı pozisyonunda ve ilişki içinde olduğu çok sayıda Amerikalı’nın ajan olduğu iddiasıyla soruşturulduğuna ve hepsinin eski ABD askeri olduğuna dikkat çekti: “Hepsi tıpkı Brunson gibi eski askerdi. Kenneth C. Abney, emekli itfaiyeci olduğunu söyledi ama ABD Özel Kuvvetleri’nden emekli albay çıktı. Tıpkı Brunson gibi o da kendini Mormon Kilisesi adına Türkiye’de misyonerlik faaliyeti yürüten bir rahip olarak tanıtıyor ve 2011’de Türkiye’den ayrılıyor. Stewart Kirckpatrik ve eşi Elane önce kendisini muhasebeci olarak tanıtmıştı. Daha sonradan bu şahsın Amerikan Hava Kuvvetleri’nde ve Pentagon’da çalıştığı ve Vietnam’da gizli görevlerde yer aldığı ortaya çıktı. Aynı şekilde Laesli Pasket, Richard Lousli ve Charles Millet de kendilerini emekli iş adamı gibi tanıttı ama onlar da emekli ABD askeriydi. Steve Canfield ‘Diş doktoruyum’ dedi, o da emekli askerdi. Kim Fentonharris ‘öğretmenim’ dedi, eski ABD Deniz Kuvvetleri mensubu olduğu ortaya çıktı.”

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