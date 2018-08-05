Fenerbahçe'nin salı günü Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Benfica maçının taktiği belli oldu.
Teknik direktör Phillip Cocu, stoper ile santrfor arasındaki mesafenin 30 ile 40 metre arasında sıkışmasını istiyor. Bu yüzden idmanlarda oyuncularını el ele tutuşturarak koşturan tecrübeli çalıştırıcı, takımın boyunu kısaltarak rakibe alan bırakmamayı hedefliyor.
Ayrıca futbolcuların diri kalmasını sağlamayı amaçlıyor.
ENİNE VE GENİŞÇE
Hollandalı teknik adama göre; sadece takım boyunu kısaltmak yeterli değil. Takım boyunun sahanın neresinde olduğu da önemli. Cocu, stoperlerini öne alarak, oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı amaçlıyor. Bu sayede takım hücum hattında dinamik kalabilecek. Hücum ederken sahaya enine genişçe yayılmasını isteyen Cocu, rakip oyuncuların birbiriyle bağlantısını koparmaya çalışacak.
KANATLAR İÇERİYE
Phillip Cocu, öndeki kanat oyuncularına içeriye kat etmeleri yönünde talimat verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, oyunun kanatlara aktarılmasını istiyor. Hollandalı hoca, rakip kale çizgisine yaklaşmanın rakip savunmanın dengesini bozacağını belirtiyor. Cocu, rakip oyuncuların kaleye yan dönmesini sağlayarak savunmacının pozisyon hatası yapacağını anlatıyor.
05 Ağustos 2018 Pazar29 Şevval 1439
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Cocu'nun Benfica'yı yıkma planı!
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