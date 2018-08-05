05 Ağustos 2018 Pazar29 Şevval 1439
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Fenerbahçe'de 7 isimle yollar ayrılıyor!

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Fenerbahçe'de 7 isimle yollar ayrılıyor!
Fenerbahçe'de sezona tüm futbolcularını tanımak adına geniş kadro ile başlayan Phillip Cocu, 34 kişilik kadrosunu 27 kişiye indirecek.
Fenerbahçe'de 7 isimle yollar ayrılıyor! Fenerbahçe'de 7 isimle yollar ayrılıyor! Fenerbahçe'de 7 isimle yollar ayrılıyor!

 

Fenerbahçe'de sezona tüm futbolcularını tanımak adına geniş kadro ile başlayan Phillip Cocu, takıma yeni katılan gençler ve altyapıdan profesyonel yapılanlar arasından bir eleme yapacak. Halen 34 kişi olan kadro, bu eleme sonrası 27 kişiye indirilecek.

Altınordu’dan Berke, Barış, Hollanda’dan gelen Ferdi, takımda bulunan Yiğithan, Oğuz Kaan, Samet, Ahmet gibi isimler arasında yapılacak eleme sonrası hedeflenen kadro belirlenecek.

Beklentilerin altında kalan Ozan Tufan ve Salih Uçan’a teklif gelirse değerlendirilecek.

2 TRANSFER DAHA

Genç futbolcuları tecrübe kazanmaları için oynayabilecekleri kulüplere kiralamayı planlayan Sarı-Lacivertliler, santrfor ve stoper takviyelerinde sonra yeni sezon kadrosunu tam anlamıyla netleştirecek.

Sportif direktör Comolli, hücum ile savunmaya yapılacak transfer konusunda görüşmeleri sürdürüyor. (Fanatik)

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