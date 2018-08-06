Akhisar Cimbomu yenip kupayı aldı!

Akhisarspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten maçta Galatasaray'ı penaltılar sonucu mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı kazandı.

Bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarsporkarşı karşıya geldi. Konya'da oynanan karşılaşmanın 120 dakikası 1-1 sona erdi. Penaltı atışlarında Akhisarspor, Galatasaray'a 5-4 üstünlük kurup maçı da 6-5 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Mücadelenin normal süresinde Akhisarspor'un golünü 5. dakikada Seleznyov, Galatasaray'ın golünü 79. dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Penaltı atışlarında Gomis, Galatasaray adına 5. atışta kaleciyi geçemedi ve kazanan bütün penaltıları gole çeviren Akhisarspor oldu.

Mayıs ayında finalde Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, 3 ay sonra Galatasaray'ı da yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanmış oldu.

Galatasaray, 10 Ağustos Cuma günü Süper Lig'de sezonun açılış maçında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Akhisarspor ise 11 Ağustos'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa'yı Bakan Kasapoğlu ve Demirören verdi

TFF Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayan Akhisarspor, kupasını aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçı penaltı atışları sonunda kazanan yeşil-siyahlı futbolcular, büyük sevinç yaşadı.

Sevince, yedek kulübesindeki oyuncular ile teknik ve idari ekip de dahil oldu. Yeşil-siyahlı futbolcular, kupa mutluluğunu daha sonra taraftarıyla paylaştı.

Saha ortasında kurulan platformda, önce karşılaşmanın hakemleri Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Ümit Öztürk'e plaketleri verildi ardından madalya seremonisine geçildi.

İlk olarak madalyalarını alan Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyeti, Akhisarsporlu oyuncular alkışlayarak teselli etti.

TFF Süper Kupa'nın sahibi yeşil-siyahlı futbolcular ve teknik ekip madalyalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden aldı.

Bakan Kasapoğlu ve Demirören, TFF Süper Kupa'yı Akhisarsporlu oyunculara verdi. Futbolcular, kupayı alarak büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Safet Susic ile oyuncular, daha sonra kupayla sahada sevinç turu attı.

- Kupada maçın adamı Seleznov

TFF Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu maçın ilk golünü atan Akhisarsporlu Yevgen Seleznov seçildi.

Seleznov'a plaketini TFF Başkanı Yıldırım Demirören verdi.

Galatasaray 3. kez kaybetti

Süper Kupa'yı 5 kezle şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray, 8. kez mücadele ettiği kupayı 3. kez kaybetti.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.

Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo (Dk. 102 Carole), Donk (Dk. 76 Selçuk İnan), Fernando (Dk. 69 Yunus Akgün), Feghouli, Belhanda (Dk. 59 Eren Derdiyok), Rodrigues, Gomis

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 66 Larsson), Dany, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Aykut Çeviker, Sissoko, Bilal Kısa (Dk. 98 Onurcan Güler), Barbosa (Dk. 63 Miguel Lopes), Manu (Dk. 76 Güray Vural), Seleznov

Goller: Dk. 5 Seleznov (Akhisarspor), Dk. 79 Eren Derdiyok (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 14 Mustafa Yumlu, Dk. 43 Dany, Dk. 45+3 Manu (Akhisarspor), Dk. 77 Rodrigues, Dk. 116 Serdar Aziz (Galatasaray)