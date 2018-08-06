06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Cüneyt Arkın korkuttu!

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Cüneyt Arkın korkuttu!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Cüneyt Arkın korkuttu! Cüneyt Arkın korkuttu! Cüneyt Arkın korkuttu!

 

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Silivri’deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınlarının araması üzerine 81 yaşındaki usta oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sanatçının menajerlik şirketinden edindiği bilgiye göre, KOAH hastası olan sanatçı, kontroller için bugün Silivri'deki bir özel hastaneye gitti.

Kontrolleri yapılan sanatçı, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü.

Cüneyt Arkın'ın Instagram hesabından da "Rutin kontrol için hastaneye gidilmiştir. Evde kullanmış olduğu oksijeni hastanede takıldı ve daha sonra evine geri döndü. Her şey yolunda" mesajı paylaşıldı.

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