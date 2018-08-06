06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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İsviçre'de uçak düştü

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İsviçre'de uçak düştü
İsviçre'de Alpleri havadan izlemek isteyen bir ailenin havalandığı eski tip Ju-52 uçağı, kalkıştan 20 dakika sonra dağa çakıldı. Uçakta 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İsviçre'de uçak düştü İsviçre'de uçak düştü İsviçre'de uçak düştü

 

İsviçre'deki Alp Dağları'nda seyir gezisi yapan 20 kişilik bir uçak düştü. Uçağın eski model pervaneli bir uçak olduğunu belirten yetkililer, uçağın Piz Segnas dağına düştüğünü belitti. Uçağın JU-AIR havayollarına ait 20 kişi kapasiteli Ju-52 model uçak olduğu öğrenildi.

Graubünden bölge polisi, dağın 2 bin 540'ıncı metresinde uçak parçalarını bulduklarını ve bölgede 5 helikopterle arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Resmi makamlar kazazedelerin sayısı ve durumuyla ilgili henüz açıklama yapmadı ancak yerel basın uçakta 17 yolcu ve 3 mürettebatın olduğunu iddia etti. İsviçre Havacılık Dairesi bölgeyi uçuşa kapattı.

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