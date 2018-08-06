Terim'den Gomis'e penaltı göndermesi!

Maç sonrasında seremonide Akhisar'ı alkışladıklarını belirten Terim, "Kaybettiğimiz zaman rakibimizi tebrik etmek, yapmamız gereken en doğal şeylerden biri. Hazır bu sene, herkesin daha fazla centilmenlik mesajı verdiği bugünlerde, bize yakışan budur. Oyuncularıma beklemelerini ve kupayı aldıktan sonra alkışlamalarını rica ettim, hep beraber dizildik. Doğrusu da bu olmalıdır. Biz pek alışkın değiliz tabii, genel olarak almaya alışkınız." ifadelerini kullandı.

"BAZI POZİSYONLAR VAR'A AÇIK DEĞİL"

Maçtaki tartışmalı VAR kararı ile ilgili konuşan deneyimli hoca, "Bazı pozisyonların VAR'a açık olduğunu düşünmüyorum. VAR'ın faydalı olduğunu düşünüyorum ama net pozisyonlarda ne VAR'a danışırsınız, ne seyredersiniz. Kararınız kesin olmalıdır" diye konuştu.

Bir an önce transfer yapmaları gerektiğini vurgulayan Fatih Terim, "Lig başlıyor, çok çabuk aksiyon almamız lazım. 400. maçımda iyi bir oyun ve kupa isterdim ama nasip değilmiş" dedi.

GOMİS'E PENALTI GÖNDERMESİ

Takımın 5. penaltısını Maicon'un kullanmak için geldiği ancak daha sonra Gomis'e bıraktığının hatırlatılması üzerine "Maicon da altıncı olarıak gidecekti. Daha önce Maicon gitmek istemedi. Gomis daha önceden belirlendiği gibi 5. penaltıyı atacaktı. Ama ligde attığınız yere, aynı köşeye atarsanız kaçar. Futbol böyle bir şey. Futbolun güzelliği de bu" ifadelerini kullandı.