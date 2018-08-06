Tarihi olay! VAR kararı çok konuşuldu!

Karşılaşmanın 44. dakikasında rakip defansın arkasına sarkan Garry Rodrigues yarı alanının ortasında topu aldı ve ceza alanına doğru hareketlendi. Dany'nin arkadan müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Cüneyt Çakır Dany'ye sarı kart çıkardı, Galatasaraylı oyuncular itiraz etti. Çakır, kulağını işaret ederek VAR kontrolü yapıldığını belirtti.
ÇAKIR VAR'A GİTTİ, KARAR DEĞİŞMEDİ!
VAR odasından Çakır'a pozisyonu izlemesi talimatı verildi ve o da kartını değiştirip değiştirmemesi gerektiğine bakmak üzere saha kenarındaki VAR ekranının başına geçti. Cüneyt Çakır yaptığı incelemenin ardından Dany'nin kartını değiştirmeye gerek duymadığını belirterek Galatasaray'ın serbest vuruşla oyuna başlamasını istedi.
Cüneyt Çakır'ın pozisyonu izleyip Dany'ye kırmızı kart çıkarmaması Galatasaraylı taraftarlardan sosyal medyada büyük tepki çekti.
FATİH TERİM DE TELEFONDAN İZLEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pozisyonu telefondan izledi ve kafasını memnun olmadığını ifade eder şekilde salladı.