06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Türkiye için skandal rapor

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Türkiye için skandal rapor
Uluslararası Af Örgütü, Afrin’de PKK sözcülüğüne soyundu. Örgüt, Afrin’de yüzlerce sivili infaz eden PKK’yı savunur ifadeler kullanırken, şimdiki durumla ilgili asılsız ifadelere yer verdi
Türkiye için skandal rapor Türkiye için skandal rapor Türkiye için skandal rapor


Uluslararası Af Örgütü, PKK’lının kaleminden çıkmış izlenimi uyandıran skandal bir rapor yayınladı. Örgüt görevlisi Lynn Maalouf’un kaleme aldığı Afrin Raporu’nda Türk askeri ‘işgalci’ olarak nitelenirken, Suriye PKK’sından ‘özerk yönetimin askeri gücü’ şeklinde bahsedildi. ABD destekli teröristlerin katlettiği binlerce sivilden hiç bahsetmeyen Maalouf’a Afrinliler tepki gösterdi.

Uluslararası Af Örgütü, Afrin’de PKK sözcülüğüne soyundu. 5 yıl önce ‘sokak olayları’ bahanesiyle işgal ettiği Afrin’de sözde kanton kuran ve bölgede birçok insan hakkı ihlaline imza atan PKK’yı savunur ifadelerle Türkiye’yi ‘işgalci güç’ olarak göstermeye çalışan Af Örgütü, adeta Kandil’de yazılmış gibi duran Afrin Raporu’nda birçok skandala imza attı.

Afrin güneybatısındaki Cinderes sokaklarından Türk mevzilerine top atışı yapan teröristler, Af Örgütü’nün raporunda yer bulmadı.

Aynı Af Örgütü, 2015’te Suriye PKK’sı PYD’nin, ülkenin kuzeyinde savaş suçları işlediğini, köyleri yaktığını, halkı da zorla göç ettirdiğini bildiren bir rapora imza atmıştı. Aradan geçen 3 yılın ardından Af Örgütü’nün PKK sözcüsü gibi davranır hale gelmesi dikkat çekiyor. Afrin’de teröristlerin işgaline Zeytin Dalı Harekâtı ile meşrû bir cevap veren Türkiye’yi bölgede düzeni sağladığı için suçlayan Af Örgütü, PKK yandaşlarının iddiaları doğrultusunda hazırladığı raporunda ardı ardına iftiralar sıraladı. Skandal rapora Suriye’de birçok kesimden tepki var.

Burseya Dağı’ndaki tünelleri PKK’nın uyuşturucu hap ticareti için kullandığını gösteren sayısız delilden hiçbiri Af Örgütü raporunda yoktu.

EĞİTİM ENGELLENİYORMUŞ!

Rakka, Humus, Halep, Dera ve Guta gibi kentlerde yaşanan onlarca katliamı görmeyen Uluslararası Af Örgütü, Halep’in en küçük ilçelerinden Afrin için hazırladığı raporunda ‘eğitimin engellendiğini’ ve ‘birçok sivilin cezaevlerinde tutulduğunu’ iddia etti. Aynı kuruluş, ABD destekli PKK işgali altındaki Rakka, Tel Abyad, Münbiç, Kamışlı, Rasul Ayn, Tabka, Ayn İsa ve Malikiye’dekiler başta olmak üzere kapısına kilit vurulan onlarca okulu 6 yıldır görmezden geliyor. Diğer yandan örgüt tarafından alıkonulan 2 binden fazla sivilin durumuna dair hiçbir uluslararası adımın atılmaması da çifte standart olarak yorumlandı.

Sivilleri canlı kalkan yapmak isteyen PKK/PYD’nin Afrin merkezden çıkmak isteyenleri engellemek için iş makinesiyle yol kapatma girişimine de raporda değinilmedi.

O DİLİ ÇOK İYİ TANIYORUZ

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf’un kullandığı dil ve Türkiye saldırganlığı PKK’lı teröristleri aratmadı. Afrin’den binlerce sivilin ayrıldığını iddia eden Maalouf, PKK’yı ‘meşru güç’, 5 yıllık işgale son veren Türkiye-ÖSO ittifakını ise ‘işgalci’ olarak nitelendirdi. Binlerce sivilin PKK tarafından ‘canlı kalkan’ amaçlı kullanılarak Afrin’den çıkarılması ise raporda tabii ki yer bulmadı. ÖSO güçlerinin sivillere zarar verdiğini savunan Maalouf, Suriye PKK’sından ‘özerk yönetimin askeri gücü’ diye bahsetti.

Af Örgütü, bölgeyi PKK işgalinden kurtaran Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu’na Afrin halkının teveccühünü de, yürütülen sağlık taraması ve yardım faaliyetlerini de görmedi.

BİZİ İŞGALDEN TÜRKİYE KURTARDI

Yeni Şafak'a konuşan Raco Yerel Meclis Başkanı Muhammed Fadıl, Batılı kurumların ikiyüzlü davrandıklarını belirtti ve "Bizi bu kanlı örgütten kurtaran Türkiye'ye minnet borçluyuz" dedi. Tüm Afrin halkının 5 yıl boyunca PKK'nın esiri olarak yaşadığını hatırlatan Muhammed Fadıl şunları anlattı: "PKK, Afrin'de sadece 2016-2017 aralığında 700'den fazla sivili infaz etti. İlçemiz Ortadoğu'nun uyuşturucu üretim ve pazarlama merkezine dönüştü. Ailelerinden ve eğitimden koparılan 3 binden fazla çocuk, terör kamplarına mahkum edildi.

Sınır boyu insan ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan terörist yapılanma bu yolla milyonlarca dolar kazandı. Bizim o karanlık dönemlerde yanımızda olmayan Batılılar şimdi örgüt sözcülüğüne soyundu. Suriye'de 7 yıldır her bölgede kan, göç, tehcir varken Afrin'le ilgili yalan raporlar hazırlanması Suriye meselesine dönük uluslararası iki yüzlülüğün en net göstergesidir. Türk ordusu ve Türk Hükümeti Afrinlilerin yanındadır ve bizim gerçek dostumuz Türk, Arap kardeşlerimizdir."

Yeni Şafak

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