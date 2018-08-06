06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Suikast girişimiyle ilgili kritik gelişme!

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Suikast girişimiyle ilgili kritik gelişme!
Reuters, Venezüela İçişleri Bakanı Nestor Reverol’in açıklamalarına dayandırdığı haberinde Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik suikast girişimine karıştıkları şüphesiyle 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Suikast girişimiyle ilgili kritik gelişme! Suikast girişimiyle ilgili kritik gelişme! Suikast girişimiyle ilgili kritik gelişme!

Reuters'ın Venezüela İçişleri Bakanı Nestor Reverol’in açıklamalarına dayandırdığı haberinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik suikast girişimine karıştıkları şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Venezüela Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez de, bugün yaptığı açıklamada, Maduro'ya suikast girişimi sırasında 3 insansız hava aracının (İHA) infilak ettiğini duyurdu.

Başkent Caracas'taki askeri törende konuşma yaptığı sırada Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik bomba yüklü drone ile saldırı düzenlenen saldırıda, Maduro olay yerinden yara almadan uzaklaşırken, 7 askerin yaralandığı öğrenilmişti.

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