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Terim'den sert uyarı! 'Cezayı keserler'

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Terim'den sert uyarı! 'Cezayı keserler'
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Kupa'daki Akhisarspor maçının ardından Şampiyonlar Ligi konusunda bir uyarıda bulunurken, bazı oyuncularına da sitem etti.
Terim'den sert uyarı! 'Cezayı keserler' Terim'den sert uyarı! 'Cezayı keserler' Terim'den sert uyarı! 'Cezayı keserler'

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi konusunda bir örnek verirken, oyuncularının fiziksel ve taktiksel olarak daha iyi olmaları gerektiğini dile getirdi.

Galatasaray'ın kupayı oynayarak alması gerektiğini ifade eden Terim, "Kaybetsek de, kazansak da, ciddi şekilde kısa sürede yol almamız lazım. Bazı oyuncularımızın çok konsantre olamadığı ortada. Şunu unutmamamız gerekir. Ne kadar iyi ve yetenekli oyuncu olursan ol, atletik performans olarak üst seviyede olmanız lazım. Bazı oyuncuların fiziki eksikliği çok açık ortada. Yarın sabahtan itibaren çalışmaya devam edip, lige iyi bir başlangıç için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"ORADA CEZAYI KESERLER"

Lig öncesi oyuncuların hazır olup, olmadığını tam olarak görmek istediğini belirten Terim, "Bu seviye Şampiyonlar Ligi için yetmez. Hayal kırıklığına uğrarız. Öyle siz kendi bildiğiniz gibi oynayamazsınız. Size söylenen şekilde oynayacaksınız. Orada taktiği, tekniği, sistemiyle, oyun düzeniyle ve atletik performansıyla hepsini bir arada yapmamız gereken bölüm orası. Burada bazı şeyler affedilebiliyor; ama orada cezayı keserler. O yüzden hayal kırıklığına uğradığım oyuncular var" diye konuştu.

Maçtaki oyunun kendisini tatmin eden bir oyun olmadığını vurgulayan Terim, ''Hem oynayacak, hem kazanacağız, hem de değişeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Başka türlü şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Futbolun bir yaşam şekli olduğunu söyleyen Terim, "Futbol dünle yaşanan bir şey değil. 3 gün kaçırırsanız, aynı ayarda diğerleriyle olamıyorsunuz. Artık futbol bir yaşam şekli. Muhakemeler ve beklentiler çok farklı oldu" ifadelerini kullandı.

"YUNUS VE ONUN GİBİLER BURADA GÖREV ALACAK"

18 yaşındaki Yunus'un oyuna dahil olmasıyla ilgili de konuşan Fatih Terim, "Takımın yaşını 24-25'lere çekmek lazım. Takımın yaşı yüksek. Galatasaray Yunus'u sokturuyorsa o ve onun gibiler burada görev alacak. Değişim buradan başlayacak. Formayı istiyorsa alacak. Galatasaray, akademisi vermeye devam edecek. Ozan gelecek, Celil, Doğan gelecek. Kaleci iyi gidiyor. Yavuz, İlhan geldi. Mevcut takımı bir tarafa atacak değiliz. Oynayan takım biraz daha hareketli, biraz daha konsantre olması gerekir" şeklinde konuştu.

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