Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefon soruşturmasında FETÖ irtibatı iddiasıyla 2'si muvazzaf 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.
06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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İkisi muvazzaf 9 binbaşıya FETÖ'den gözaltı
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