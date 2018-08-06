06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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İkisi muvazzaf 9 binbaşıya FETÖ'den gözaltı

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İkisi muvazzaf 9 binbaşıya FETÖ'den gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefon soruşturmasında FETÖ irtibatı iddiasıyla 2'si muvazzaf 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.
İkisi muvazzaf 9 binbaşıya FETÖ'den gözaltı İkisi muvazzaf 9 binbaşıya FETÖ'den gözaltı İkisi muvazzaf 9 binbaşıya FETÖ'den gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefon soruşturmasında FETÖ irtibatı iddiasıyla 2'si muvazzaf 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

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