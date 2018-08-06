06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Akhisarspor'dan tarihi başarı

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Akhisarspor'dan tarihi başarı
TFF Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'a penaltılarda üstünlük sağlayan Akhisarspor, tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.
Akhisarspor'dan tarihi başarı Akhisarspor'dan tarihi başarı Akhisarspor'dan tarihi başarı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayan Akhisarspor, tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.

Akhisarspor, karşılaşmanın 5. dakikasında Yevgen Seleznov ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Galatasaray, 79. dakikada Eren Derdiyok ile beraberliği yakaladı ve 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de sonuç değişmedi ve penaltılara geçildi.

Akhisarspor 5 penaltı atışını da gole çevirdi. Galatasaray'da ise Bafetimbi Gomis sarı-kırmızılı takımın 5. penaltısında golü bulamadı ve kupayı Akhisarspor kazandı.

Galatasaray 3. kez kaybetti
Süper Kupa'yı 5 kezle şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray, 8. kez mücadele ettiği kupayı 3. kez kaybetti.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.

Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Terim 400. maçında 18. kupa şansını kullanamadı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor karşılaşması ile sarı-kırmızılı takımın başındaki 400. resmi maçına çıktı.

Terim, Galatasaray'daki 400. maçında 18. kupasını kazanma şansını kullanamadı.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde eden sarı-kırmızılı takım, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray ile Akhisarspor arasında uzatma bölümünün oynandığı mücadelede iki takım da 4. oyuncu değişikliği hakkını kullandı.

Türkiye'de ilk kez bu sezon uzatmaya giden karşılaşmalarda uygulamaya konulan 4. oyuncu değişikliği hakkını ilk kullanan Akhisarspor oldu. Ege ekibinde 98. dakikada Bilal Kısa kenara gelirken, Onurcan Güler oyuna dahil oldu.

Galatasaray ise 4. oyuncu değişikliği hakkını 102. dakikada kullandı. Terim, Yuto Nagatomo'yu kenara alırken, Lionel Carole'ü oyuna sürdü.

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