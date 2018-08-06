Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni takımı belli oldu

Aras Özbiliz'e kendisine takım bulmaması halinde sözleşmesinin feshedileceği bilgisinin verilmesi üzerine 28 yaşındaki Aras, Hollanda ekibi Willem II ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş ile görüşen Willem II, Siyah-beyazlı kulüpten Aras'ı antrenmanlara çıkarmak için izin aldı. İki kulüp arasındaki resmi işlemlerinin bitmesinin ardından transfer resmen açıklanacak.
Willem II'den yapılan açıklamada Aras'ın transferi için görüşmelere başlandığı, oyuncunun antrenmanlara çıkacağı ifade edildi.
Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aras'ın yıllık ücreti 1 milyon euro. Hollanda ve Türkiye vatandaşlığı bulunan Aras Özbiliz, Ermenistan Milli Takımı'nda forma giyiyor.
Beşiktaş'ta bu transfer döneminde daha önce Fabri, Dusko Tosic, Matej Mitrovic ve Denys Boyko ile yollar ayrılmıştı.