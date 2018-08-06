Sabit döviz kuru sisteminden büyük oranda vazgeçilerek kontrollü dalgalı kur rejimi uygulamasına yarından itibaren geçileceğini devlet televizyonundan açıklayan Himmeti, uygulamanın başarı olması için halktan devlete yardımcı olmalarını istedi.
ABD ile İran'ın ekonomik bir savaş içinde olduklarını söyleyen Himmeti,"Devletimiz, vatandaşların rahat yaşayabilmesi için uluslararası tüm baskıların direniyor. Halkımız da devletine yardımcı olmalı ve yastık altında tuttuğu dövizini bankalara yatırmalı. Bakınız, Türkiye'de benzer durum olunca ve döviz kurları artınca Türk halkı dolarlarını yakmaya başladı" dedi.
06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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"Türk halkını örnek almalıyız"
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