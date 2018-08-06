İsveç'te ada yangını!

Bir aydır orman yangınları ile uğraşan İsveç'in ikinci büyük şehri Göteborg yakınlarında bulunan Björk adasında çıkan yangında 5 villa tamamen yandı. Adada yaşayan onlarca kişi feribotlarla acilen tahliye edildi.

Yangın Björk adasında pazar günü 19.00 sıralarında başladı. Çok sert esen rüzgarın tesiriyle kısa zamanda adanın her tarafına yayıldı. Vstra Göteland bölgesi Polis Basın Sözcüsü Hans Lippens, "Adada yangını söndürmek için çok zor bir çalışma yaptık. Zira rüzgarın çok hızlı esmesi dumanın etrafa yayılmasına neden oldu, görüşü engelledi. Björk adası polis tarafından giriş çıkışlara kapatıldı. Çok zor da olsa yangını saat 22.00 sularında kontrol altına aldık. Yangının çıkış nedeni için yarın geniş şekilde araştırma yapacağız" ifadelerine yer verdi.

İsveç son 66 yılın en sıcak yazını yaşıyor. Yangınları önlemek için ülkenin her tarafında mangal yapmak yasaklandı. Yapanlara ilk sefer para cezası, tekrarında hapis cezası veriliyor.