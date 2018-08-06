06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:16Güneş 05:58Öğle 13:16İkindi 17:08Akşam 20:23Yatsı 21:57
    • 33°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 33°C Balıkesir
  • BIST: 94.013 -1.67
  • Altın: 200,831 1.18
  • Dolar: 5,1735 1.80
  • Euro: 5,9729 1.62

İsveç'te ada yangını!

»
İsveç'te ada yangını!
İsveç'in Göteborg şehri yakınlarında bulunan Björk adasında çıkan yangında 5 villa tamamen yandı.
İsveç'te ada yangını! İsveç'te ada yangını! İsveç'te ada yangını!

 

Bir aydır orman yangınları ile uğraşan İsveç'in ikinci büyük şehri Göteborg yakınlarında bulunan Björk adasında çıkan yangında 5 villa tamamen yandı. Adada yaşayan onlarca kişi feribotlarla acilen tahliye edildi. 

Yangın Björk adasında pazar günü 19.00 sıralarında başladı. Çok sert esen rüzgarın tesiriyle kısa zamanda adanın her tarafına yayıldı. Vstra Göteland bölgesi Polis Basın Sözcüsü Hans Lippens, "Adada yangını söndürmek için çok zor bir çalışma yaptık. Zira rüzgarın çok hızlı esmesi dumanın etrafa yayılmasına neden oldu, görüşü engelledi. Björk adası polis tarafından giriş çıkışlara kapatıldı. Çok zor da olsa yangını saat 22.00 sularında kontrol altına aldık. Yangının çıkış nedeni için yarın geniş şekilde araştırma yapacağız" ifadelerine yer verdi.

İsveç son 66 yılın en sıcak yazını yaşıyor. Yangınları önlemek için ülkenin her tarafında mangal yapmak yasaklandı. Yapanlara ilk sefer para cezası, tekrarında hapis cezası veriliyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bir Arap ülkesinden daha rest!Bir Arap ülkesinden daha rest!Bahreyn, Suudi Arabistan’ın içişlerine karıştığı gerekçesiyle Kanada ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.
İsveç'te ada yangını!İsveç'te ada yangını!İsveç'in Göteborg şehri yakınlarında bulunan Björk adasında çıkan yangında 5 villa tamamen yandı.
Avrupa'dan ABD'yi kızdıracak İran çıkışı!Avrupa'dan ABD'yi kızdıracak İran çıkışı!AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan ortak İran'a yaptırım açıklaması: "AB hukuku ve BMGK kararı uyarınca İran ile meşru ticaret yürüten Avrupalı firmaları koruma konusunda kararlıyız"
Rusya'dan korkutan çıkışRusya'dan korkutan çıkışRusya Başbakanı Medvedev, "Gürcistan’ın NATO’ya girmesi korkutucu bir çatışma çıkartabilir ve bu da yıkıcı sonuçlara neden olabilir. Bunun neden gerektiğini anlamıyoruz" dedi.
"Türk halkını örnek almalıyız""Türk halkını örnek almalıyız"İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, dolar konusunda benzer sıkıntılar yaşayan Türkiye'de halkın sergilediğini davranışını örnek gösterdi.
Suikast girişimiyle ilgili kritik gelişme!Suikast girişimiyle ilgili kritik gelişme!Reuters, Venezüela İçişleri Bakanı Nestor Reverol’in açıklamalarına dayandırdığı haberinde Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik suikast girişimine karıştıkları şüphesiyle 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
  • Somali'de ölü sayısı 4'e yükseldi06 Ağustos 2018 Pazartesi 01:24
  • İsviçre'de uçak düştü05 Ağustos 2018 Pazar 18:09
  • Hamas'tan sürpriz İsrail açıklaması05 Ağustos 2018 Pazar 16:07
  • Suudi Arabistan'dan sürpriz İran kararı05 Ağustos 2018 Pazar 15:04
  • Maduro'dan suikast girişimi sonrası açıklama!05 Ağustos 2018 Pazar 10:31
  • Hamas ile anlaşma an meselesi!05 Ağustos 2018 Pazar 09:54
  • BM’den çarpıcı rapor05 Ağustos 2018 Pazar 09:50
  • Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya bombalı saldırı05 Ağustos 2018 Pazar 09:40
  • Yunan bakandan skandal karar!04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:33
  • İsrail'den insanlık dışı ambargo04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri