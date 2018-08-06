Bir Arap ülkesinden daha rest!

Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki diplomatik kriz büyüyor. BahreynDışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bahreyn’in Kanada’nın Suudi Arabistan içişlerine karışmasını reddettiğini, Suudi Arabistan’ın Kanada’ya karşı uyguladığı her türlü diplomatik eylemi desteklediğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Kanada’nın yanlış bilgilere dayanarak Suudi Arabistan’da tutuklanan aktivistlerin serbest bırakılması talebinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtildi. Açıklamanın devamında bölgede güvenlik ve istikrar için Bahreyn’in her zaman Suudi Arabistan’ın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceği ifade edildi.

Suudi Arabistan, bugün içişlerine karıştığı gerekçesiyle Kanada ile tüm yeni ticaret ve yatırım anlaşmalarıyla, diplomatik ilişkilerini dondurduğunu açıkladı.