Bakanlık duyurdu! 2 kritik isim öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Amanos saha ile Osmaniye-Erzin grubuna yönelik 11 Temmuz'da insansız hava aracı (İHA) destekli operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yapılan çalışmalar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, söz konusu operasyonda 'Terör Arananlar Gri Liste'de' yer alan 'Şiyar-Rüstem' kod adlı Deniz Tali isimli örgüt mensubu da etkisiz hale getirilmiştir."
TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Deniz Doğan" kod adlı Cumhur Sinan Oktulmuş, Tunceli-Ovacık'ta etkisiz hale getirildi.