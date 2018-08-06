Alınan bilgiye göre, Mızar Caddesi'nde bakkal işleten Mehmet Yalçın (31), cuma akşamı iş yerini kapattıktan sonra eve dönmedi. Yakınlarının Suruç Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Yalçın'ın, iş yerinin iki sokak arkasındaki tek katlı kullanılmayan eve girdikten sonra dışarı çıkmadığını tespit etti.
Bu sırada polise teslim olan B.Y. ile M.S, Yalçın'ı alacak meselesi nedeniyle "kendilerine ait kullanılmayan evde silahla öldürdükten sonra odaya gömdüklerini ve üzerine beton döktüklerini" itiraf etti. Evde yapılan aramada bulunan Yalçın'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y. ile M.S. mahkemece tutuklandı.
06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Bakkala mafya usulü infaz!
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 gün önce kaybolan bakkalın cesedi, evin içine gömülerek üzerine beton dökülmüş halde bulundu.
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