06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:16Güneş 05:58Öğle 13:16İkindi 17:08Akşam 20:23Yatsı 21:57
    • 33°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 32°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 33°C Balıkesir
  • BIST: 93.812 -1.88
  • Altın: 201,126 1.33
  • Dolar: 5,1766 1.86
  • Euro: 5,9795 1.73

BBP'nin idam çıkışına AK Parti'den cevap

»
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, idam teklifini Meclis'e getireceklerine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
BBP'nin idam çıkışına AK Parti'den cevap
BBP'nin idam çıkışına AK Parti'den cevap BBP'nin idam çıkışına AK Parti'den cevap BBP'nin idam çıkışına AK Parti'den cevap

 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV'de katıldığı canlı yayında, AK Parti'deki kongre hazırlıkları ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 6. Büyük Olağan Kongre'de partide ne gibi değişikliklerin olacağının sorulması üzerine Yazıcı, çok genç bir parti olduklarını ama Türkiye'yi 16 yıldır tek başlarına yönettiklerini anımsattı. Yazıcı, çok özgün, icraatın merkezine bireyi, siyasetin merkezine milleti alan, millete yaslanan bir parti olduklarını söyledi. Partinin omurgasının sağlıklı, güçlü, dinamik, üretken olması için kongre süreçlerini özenle inşa ettiklerini anlatan Yazıcı, "Kongre süreçleri 'iş olsun' diye gerçekleştirilen, yasanın öngördüğü sürelerde toplanıp dağılan platformlar değil. Biz bu kongrelerde mutlaka çok zengin beşeri kaynağımızı hedeflerimize varmada en üretken ekiplerle takviye ederiz." diye konuştu. 

Yazıcı, kongre ile partinin yetkili kurullarında, karar organlarında değişikliklerin olacağını, yenilenirken gençlere ve kadınlara alan açacaklarını ama asla tecrübeyi, birikimi, hafızayı da yok saymayacaklarını aktardı. 

İDAM TARTIŞMALARI

Yazıcı, idam tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, idamın çok boyutlu bir konu olduğunu, bu konuda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemine saygı duyduklarını, bunun doğru olduğunu aktardı. İdam konusunda karar almak için AK Parti'nin Mecliste yeterli çoğunluğa sahip olmadığını, referandum için de 360 rakamının öne çıktığını anlatan Yazıcı, şunları söyledi:

"Bütün bunlar değerlendirilir ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Komisyon protokolünü imzalamışız, o protokolden dönüş olmamış. Ayrıca Birleşmiş Milletler üye ülkelerin imzaladığı Siyasi Haklar Sözleşmesi var. Elbette bütün bunları irdelemek gerekir ama ne olursa olsun yasalar yerlidir, millidir. Yasaların kaynağı toplumdaki algıdır, etik kurallardır, ahlaki kurallardır. Yani yasaya ruh veren, şekil veren, hedef kitlesi toplum nezdinde onu saygın hale getiren bu toplumsal algıdır. Bir toplumda bu tür talepler varsa siyaset bu taleplere karşı duyarsız kalamaz." 

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin idamı Meclis gündemine getireceklerine ilişkin açıklamaları sorulması üzerine Yazıcı, "Öyle bir şey olamaz. Nihayetinde Anayasa değişiklik teklifini verebilmek için belli sayıda imza gerekli. O arkadaşımız niye öyle söyledi bilmiyorum." dedi. CHP ile idam konusunda bir görüşme olup olmayacağına ilişkin Yazıcı, şu aşamada bir görüşme durumunun olmadığını, öyle bir durumda bütün partilerle görüşülebileceğini vurguladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BBP'nin idam çıkışına AK Parti'den cevapBBP'nin idam çıkışına AK Parti'den cevapAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, idam teklifini Meclis'e getireceklerine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
Komşusu çıktı! İfadeleri tüyler ürperttiKomşusu çıktı! İfadeleri tüyler ürperttiBursa’da evinde iple ile boğularak öldürülen 6 çocuk annesinin katil zanlıları komşuları çıktı.
Bakkala mafya usulü infaz!Bakkala mafya usulü infaz!Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 gün önce kaybolan bakkalın cesedi, evin içine gömülerek üzerine beton dökülmüş halde bulundu.
Şehitler anıtına çirkin saldırı!Şehitler anıtına çirkin saldırı!KARS’ın Arpaçay ilçesinin Büyük Çatma köyünde, 1915- 1918 yıllarında Ermeni Taşnak çetelerince katledilen, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 183 şehidin anısına yaptırılan şehitler anıtına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıda bulunuldu.
Bakanlık duyurdu! 2 kritik isim öldürüldüBakanlık duyurdu! 2 kritik isim öldürüldüİçişleri Bakanlığı, aranan teröristler listesinde gri kategoride bulunan Deniz Tali ile turuncu kategoride bulunan Cumhur Sinan Oktulmuş'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaretBaşkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaretBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.
  • İsrail, TRT muhabirini gözaltına aldı!06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:54
  • Artık ücretli olacak06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:41
  • Leyla'nın katil zanlısı hakkında önemli gelişme06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:51
  • Emniyetten Dev Operasyon! 8 Bin 165 Günübirlik Eve Milyonlarca Lira Para Cezası06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:03
  • PKK'yı tutuşturan rakam! Kaldı '560'06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:58
  • İkisi muvazzaf 9 binbaşıya FETÖ'den gözaltı06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:49
  • Tunceli'de PKK'ya ağır darbe06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:48
  • Türkiye için skandal rapor06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:38
  • Müslüman ülkede deprem felaketi: 142 ölü06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:34
  • CHP'li belediye başkanının skandal görüntüsü!05 Ağustos 2018 Pazar 22:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri