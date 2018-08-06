06 Ağustos 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Arda Turan'a kadro dışı kararı!

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Arda Turan'a kadro dışı kararı!
Başakşehir'in Burnley ile oynayacağı maçlar için UEFA'ya verdiği listede Attamah, Alparslan Erdem, Marcio Mossoro ve Arda Turan yer almadı.
Arda Turan'a kadro dışı kararı! Arda Turan'a kadro dışı kararı! Arda Turan'a kadro dışı kararı!

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Burnley ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. UEFA'ya verilen listede Arda Turan ve Mossoro yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü İngiliz ekibini konuk edecek Medipol Başakşehir, rövanş müsabakasında ise 16 Ağustos Perşembe günü rakibine konuk olacak.

Turuncu-lacivertlilerin, UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Volkan Babacan, Mert Günok, Faruk Çakır

Defans: Gael Clichy, Alexandru Epureanu, Aurelien Chedjou, Manuel da Costa, Uğur Uçar, Junior Caiçara

Orta saha: Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Eljero Elia, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Milos Jojic, Gökhan İnler, Soner Aydoğdu, Kerim Frei

Forvet: Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç

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