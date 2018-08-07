Başkan Erdoğan Venezuela liderine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
07 Ağustos 2018 Salı29 Şevval 1439
- Deterjan alırken etikete dikkat! Bakanlık uyardıİşte ön mutabakata doların ilk tepkisi'İstanbul Eylem Planı'nın detayları ortaya çıktı2000 rapor Erdoğan'a sulunacakEmekliye hem zamlı maaş hem ikramiyeTunceli operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktıBahse girdikMerkez Bankası'ndan döviz hamlesi!Başkan Erdoğan ile Maduro görüştüSanal sunucuyla vatana ihanet
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:17 Güneş 05:59 Öğle 13:16 İkindi 17:07 Akşam 20:21 Yatsı 21:56
- 26°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 15°C Afyon
- 17°C Ağrı
- 14°C Amasya
- 21°C Ankara
- 26°C Antalya
- 20°C Artvin
- 22°C Aydın
- 22°C Balıkesir
- BIST: 94.174 -1.50
- Altın: 206,670 4.13
- Dolar: 5,3291 4.86
- Euro: 6,1595 4.79
Başkan Erdoğan ile Maduro görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Deterjan alırken etikete dikkat! Bakanlık uyardı‘Evimizdeki Tehlikeli Atıklar El Kitapçığı’nı yayımlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir çok ürünle ilgili uyarıda bulundu.
'İstanbul Eylem Planı'nın detayları ortaya çıktıDikey binaların yerine mahalle eksenli yapılaşma planları yapılacak. Tarihi şehir "Eski İstanbul ve "Yeni İstanbul" olarak ayrılacak. Megakentin 'İstanbul Koruma Kanunu' olacak.
2000 rapor Erdoğan'a sulunacakSeçimlerdeki oy kaybının nedenlerini araştıran AK Parti’de il, ilçe teşkilat başkan ve yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları hazırladıkları raporları genel merkeze gönderdiler.
Tunceli operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktıTunceli kırsalında faaliyet gösteren sol terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun Türkiye'deki 6 teröristinin öldürüldüğü operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
Bahse girdikKumarı önlemesi gereken hükümet, “kamu zararına sebep olan yasa dışı bahsin önüne geçilecek” diyerek kumarı daha da cazip hale getirecek adımlar atıyor.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Oğlunun iş yerine gelip bunu yaptı
- Şoke eden mezar ilanı!
- Dünya bu bebeği konuşuyor!
- Kamyon kasasında yakalandılar!
- Yalova'de derede erkek cesedi bulundu
- 3 yaşındaki kızın ameliyat sonrası dünyası karardı
- Teknolojiye ayak uyduran kağıt toplayıcısı
- Gelinini terk eden oğlunu bıçakladı!
- Yenice'de çaya giren lise öğrencisi boğuldu
- Sigortacıya evinin önünde infaz
- Lüks araç genç müzisyene mezar oldu
- Yozgat'ta bulundu! Tam 9 milyon yıllık...
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.