07 Ağustos 2018 Salı29 Şevval 1439
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Başkan Erdoğan ile Maduro görüştü

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Başkan Erdoğan ile Maduro görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile telefonda görüştü.
Başkan Erdoğan ile Maduro görüştü Başkan Erdoğan ile Maduro görüştü Başkan Erdoğan ile Maduro görüştü


Başkan Erdoğan Venezuela liderine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
 

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