Bahse girdik

Kumarı önlemesi gereken hükümet, “kamu zararına sebep olan yasa dışı bahsin önüne geçilecek” diyerek kumarı daha da cazip hale getirecek adımlar atıyor.

Türkiye’de devlet eliyle oynatılan kumar, azalacağı yerde artıyor. Spor Toto Teşkilatı’nda yeni yasayla birlikte birçok düzenleme yapılırken; “yasadışı bahsi bitirme” gerekçesiyle yapılan düzenlemeler “pes artık” dedirtti. Yeni kanunla canlı bahis oynamak artık mümkün olacak, bahis oyunlarının ikramiye oranının brüt üst sınırı yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkacak, farklı spor dallarında da bahis yapılabilecek!

“YASADIŞINI ÖNLEMEK” İÇİN DAHA CAZİP HALE GELİYOR!

Bahis Kanunu’nda bazı değişiklikler içeren torba kanun geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda yapılan değişikliğin maksadının “yasadışı bahsin önüne geçilmesi” olduğu belirtildi. Yeni kanunla birlikte canlı bahis oynamanın önündeki engeller kaldırılırken, bahis oyunlarının ikramiye oranı da artırıldı. Bahis oyunlarının yüzde 59 olan brüt ikramiye üst sınırı yüzde 83’e çıkarıldı. “Yasadışı bahsi önleme” adı altında kumar, devlet eliyle daha da cazip hale getirildi.

AHLAK VE MANEVİYAT UNUTULDU

Milli Piyango, Temmuz ayında Sayısal Loto çekilişlerinin haftada 2 güne çıkarıldığını açıklamıştı.

Devlet eliyle kumar oynatan Milli(!) Piyango’nun düzenlediği şans(!) oyunları, böylelikle haftanın her gününe yayılmıştı. İnternetten yapılan yasadışı bahisleri ve buradan kaynaklı vergi kaybını önleyelim derken, kumarı daha da cazip hale getirmenin ve “daha fazla vergi” elde etmenin, “ahlak ve maneviyatın” önüne geçmesi, en büyük sorun olarak gözüküyor.