2000 rapor Erdoğan'a sulunacak

24 Haziran seçimleri sonrasında AK Parti, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yaptığı kısa değerlendirmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile partinin aldığı oy arasındaki 10 puanlık farkın ve partinin 1 Kasım seçimlerine kıyasla 7 puan kaybının nedenlerini araştırma kararı almıştı.
Profesyonel şirketlerin dışında il, ilçe teşkilat başkan ve yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları, belirledikleri gerekçelerin de yer aldığı raporları, genel merkeze gönderdi. Yaklaşık 2 bin rapor yorumlandı.
Yerel faktörlerin yanı sıra genel değerlendirmelerin de yer aldığı rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak ve partinin yetkili organlarında ele alınacak.