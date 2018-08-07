07 Ağustos 2018 Salı29 Şevval 1439
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ABD basını: Türkiye'deki muhalefette akıl yok

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Başkan Erdoğan'a karşı sürekli parlatılan isimler, Amerikan medyası tarafından akılsız olarak nitelendirilmeye başladı.
ABD basını: Türkiye'deki muhalefette akıl yok
ABD basını: Türkiye'deki muhalefette akıl yok ABD basını: Türkiye'deki muhalefette akıl yok ABD basını: Türkiye'deki muhalefette akıl yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir Türkiye ortaya çıkarmaya çalışan Amerikan medyası, sürekli muhalefetteki isimler için güzelleme yayınları yaptı.

24 Haziran seçimlerinde Erdoğan karşısında muhalefetin yine hezimet yaşaması, Amerikalıları da bıktırdı.

Ülkede yayın yapan Foreign Policy Dergisi, Türkiye'deki muhalefin durumunu değerlendirdi.

MUHALEFET AKLINI KAYBETTİ

"Türkiye'nin muhalefeti önce Erdoğan'a karşı kaybetti sonra aklını kaybetti" başlıklı yazıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında yaşanan kriz ele alındı.

"BAŞ AŞAĞI DÜŞTÜLER

İşte Foreign  Policy Dergisi'nde yayınlanan yazıdan bir kısım;

"Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran’da üst üste gelen 13’üncü seçim zaferini ilan ettiğinden beri muhalifleri baş aşağı düşüşteler.

MUHALEFET LİDERLERİ KOLTUK DERDİNDE

Hüzün verici durumları Türk siyasetinin temel sorununu yansıtıyor: Muhalefet yeni fikirlerden ve esin kaynağından yoksun; liderleri ise ülkelerini kurtarmaktan ziyade koltuklarını korumakla ilgileniyor.

Seçimden sonra Muharrem İnce’nin etrafında toplanan geniş tabanlı muhalefet birliği çöktü.

Muhalefet seçmenlerinin sabır tükendi. En tepeden başlayarak kellelerin gittiğini görmek istiyorlar.

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