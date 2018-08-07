07 Ağustos 2018 Salı29 Şevval 1439
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F.Bahçe avantaj peşinde! Muhtemel 11'ler

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F.Bahçe avantaj peşinde! Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek.
F.Bahçe avantaj peşinde! Muhtemel 11'ler F.Bahçe avantaj peşinde! Muhtemel 11'ler F.Bahçe avantaj peşinde! Muhtemel 11'ler

 

Lizbon'da bulunan Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

BENFICA - FENERBAHÇE
SAAT: 22:00
STAT: Estadio da Luz
HAKEM: Aleksei Kulbakov 
YAYIN: beIN SPORTS 1

MUHTEMEL 11'LER

BENFİCA: Vlachodimos, Almeida, Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Gedson, Salvio, Cervi, Ferreyra
TEKNİK DİREKTÖR: Rui Vitoria

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Dirar, Giuliano, Valbuena, Alper
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

Sarı-lacivertliler, karşılaşmada rövanş için avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de Josef de Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne hasret

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Portekiz'in Benfica takımıyla ilk maça çıkacak Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor. 

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı. 

Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise elemeleri geçemedi. Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.

Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Avrupa'ya gidemedi.

- 40 maçta 11 galibiyet

Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti.

Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçta ise yenilgiden kurtulamadı. 

- En büyük başarısı çeyrek final

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti. 

Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

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