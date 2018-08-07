Ankara’da 'Özel Akıllı Okullar' operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara'nın bir çok ilçesinde faaliyet yürüten Özel Akıllı Okullar ile ilgili çok önemli bir karar aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın birçok ilçesinde faaliyet yürüten Özel Akıllı Okullarına yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgüt ile irtibatı tespit edilen okul yöneticisi ve öğretmenlerden oluşan 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Okul sahibi İdris Yurteri'nin ByLock kullanıcısı olduğu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin başındaki darbeci eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18 Ağustos 2012'de aynı otelde konakladığı tespit edildi.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalara hız kesmeden devam eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Mamak ve Çankaya ilçelerinde 12 farklı adreste 17 binada ve 13 farklı şirket bünyesinde faaliyet yürüten Özel Akıllı Okullarının yönetici ve bazı öğretmenlerinin örgüt ile irtibatlarını tespit etti. Bu yönde soruşturmayı derinleştiren başsavcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Mahkemesince şirketlerin ve bağlı Özel Akıllı Okulların devir ve temlikinin yasaklanması, hak tesisini önlemek amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması amacıyla karar alındı.

Başsavcılık, örgüt ile irtibatları tespit edilen okul yöneticisi ve öğretmenlerden oluşan 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilen Özel Akıllı Okulların sahibi ve şirketlerin yöneticisi İdris Yurteri'nin FETÖ'nin kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Yurteri'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimini organize eden darbeci eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile 18 Ağustos 2012'de Afyon'daki bir otelde konakladığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor.